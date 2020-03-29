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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ارتفاع أسعار الخضر

ارتفاع أسعار الخضر

الأحد 29 مارس 2020 - 12:03

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - abdellatif feroui الأحد 29 مارس 2020 - 15:03
وابق في دارك ،كل الخبز وتاي ،آش بغيتي شي جلبانة ،الله يهديكم
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2 - حمودة بلقايد الأحد 29 مارس 2020 - 15:15
تضخيم و انفعال كبير و خوف مبالغ فيه - علاش؟ نحن مسلمين فكيف نعيش مثلا في رمضان؟ شخصيا اكتفي بثمرة واحدة او 2 او 3 و كوب من الحليب و قطعة خبز...الصوم مهم جدا و هو تمرين ايضا على الجوع و القلة و التقليل من الاسراف و الاكل الاعتيادي و في التاريخ الوطني مر المغاربة بكثير من الازمات مثل الجفاف مدة 3 او 4 سنوات و مثل الطاعون و الكوليرا و التفويد و الحصبة و الملاريا و الحروب و المجاعات الخ و حتى 1945 مع عام البون او عام الجوع و كنا نأكل نبتة ارني او الكرنينة او لبقولة و نتعاون الخ...علاش زعما لا يمكننا التكيف مع الواقع و الازمات و نصبر على البلاء و الاوبئة...كيفاش عاش الفلسطينيون تحت الحصار و سكان لبنان مع الحروب و كوبا مع حصار دام 50 سنة الخ؟؟؟ كونوا رجال و فيقوا من القلبة و النعاس و لخوا لخاوي..ثم ان الازمة سوف تمر و لا حل وجدوه اليوم سوى الحجر الصحي و الحجر القاسي لتفادي هلاك البشر بكثرة الخ
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