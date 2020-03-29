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كُتّاب وآراء
مساهمة مصحة السويسي
الأحد 29 مارس 2020 - 13:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
2 - مغربي الأحد 29 مارس 2020 - 15:04
جزاكم الله خيرا وابعد عنكم وعن امة محمد هدا البلاء في مثل هذه المواقف الصعب يظهر المواطن الغيور على وطنه وابناء شعبه الله اكثر من امثالكم من يسلك دروب الخير ويحب الخير لهذه الامة
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