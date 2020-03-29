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كُتّاب وآراء
دعم سيدة معوزة
الأحد 29 مارس 2020 - 14:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - احمد الأحد 29 مارس 2020 - 14:42
رجال السلطة الله يكون في عونكم
والله درب نضالكم وكفاحكم صعب
تحديات الظرفية
مشكل العقليات
ربي ينصركم
والله درب نضالكم وكفاحكم صعب
تحديات الظرفية
مشكل العقليات
ربي ينصركم
2 - yassine الأحد 29 مارس 2020 - 14:48
الحمد لله باقي الخير فبلادنا ناس كتعاون بعضيتها ولاكن لعكس عندنا حنا فمدينة أزرو إقليم إفران حي مشرمو مازالين توجهيات لبارح عطات العمالة مساعد خيرية تقدر ي 500dh ولاكن كيف العادا توجهيات عطي لهداك هاداك لا مما أدا أدا البارح السبت إلى تجمعات عارمة وصط الحي الذكور لاحول ولاقوة إلا بالله
3 - متتبع الأحد 29 مارس 2020 - 14:50
بادرة جميلة...نتمناو أن جميع السلطات إقتديو بهاد القائد...
4 - عزالدين لعيون الأحد 29 مارس 2020 - 14:57
والله تدمع العين لحال الناس في هده الأزمة في الأيام العادية كن عزيزي النفس صابرين يواجهون مصاعب الحياة كلن حسب مهنته أو عمله ولكن لأن حكمت الضروف فيجب علينا كلنا المساعدة بقدر المستطاع وتحيا لي هاد القائد ولكل من وقف وقفت رجل في هده الأزمة
5 - جمال ادلارزك الأحد 29 مارس 2020 - 14:57
أشكر السلطات المحلية وعلى رأسهم السيد القائد المحترم على هذه المبادرة الطيبة وخصوصا في هذه الظروف ، لمحاربة هذا الوباء الفتاك الذي نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفعه على بلدنا الحبيب وعلى سائر بلدان المسلمين.
كما أشكر أيضا جريدة هسبريس الساهرة دائما على قضايا البلد.
كما أشكر أيضا جريدة هسبريس الساهرة دائما على قضايا البلد.
6 - Karim الأحد 29 مارس 2020 - 15:03
franchement bravo je suis très content de voir ça
7 - نداء الوطن الأحد 29 مارس 2020 - 15:07
باردة تثلج الصدر وتدمع لها العين.
في هذه الضروف يجب علينا أن نتحد ونتضامن مع المحتاجين والفقراء والأيتام فالله لايغير مابي قوم حتى يغيرو مابأنفسهم.
من هذا المنبر نشكر بل كلمة الشكر قليلةفي حق كل الجنود الوطنية من رجال السلطة ودرك وأطباء ...وكل من له غيرة على هذا الوطن الذين يصهرون على سلامة الوطن والمواطنين.
فاللهم إحفظ المغرب ملك وشعبا وإرفع عنا البلاء وأنزل السكينة والعافية انك سميع مجيب.
في هذه الضروف يجب علينا أن نتحد ونتضامن مع المحتاجين والفقراء والأيتام فالله لايغير مابي قوم حتى يغيرو مابأنفسهم.
من هذا المنبر نشكر بل كلمة الشكر قليلةفي حق كل الجنود الوطنية من رجال السلطة ودرك وأطباء ...وكل من له غيرة على هذا الوطن الذين يصهرون على سلامة الوطن والمواطنين.
فاللهم إحفظ المغرب ملك وشعبا وإرفع عنا البلاء وأنزل السكينة والعافية انك سميع مجيب.
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