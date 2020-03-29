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كُتّاب وآراء
شوارع مدينة القنيطرة
الأحد 29 مارس 2020 - 13:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - حسن الأحد 29 مارس 2020 - 14:44
في كل مدن المملكة الشوارع الكبيرة فارغة لكن للاسف في الاحياء واسواق الاحياء هناك اكتضاض وازدحام رهيب. نسال الله السلامة . والله اهدي الجميع التازمو منازلهم.
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