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كُتّاب وآراء
تدخلات السلطة بالجديدة
الأحد 29 مارس 2020 - 15:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - دكالي الأحد 29 مارس 2020 - 17:21
اللهم احفظ العباد و البلاد ...ملكها ،شعبها ،أمنها ...بقا في دارك أيها الشعب العزيز والله لاشتقت اليكم كثيرا .فلنتعاون جميعا مع السلطات بإحترام الحجر الصحي والله يوفقهم ويسر ليهم عملهم ويحفظهم من كل شر (رجال الأمن. الدرك .القوات المساعدة .الجيش .رجال الصحة وحتى بعض العمال في بعض القطاعات الحيوية ... )كلهم مجندين من اجل صحتنا وصحة البلاد
2 - marocain الأحد 29 مارس 2020 - 17:54
حنا داخلين لديورنا 10 أيام و المقدم مازال ماجا عندنا حي السلام الدهيبية بالجديدة
3 - العكاري الأحد 29 مارس 2020 - 18:05
فيلق من أعوان ودرك وقائد ومقدم لا يطبقون أدنى حماية الغير من كمامات والإبتعاد عن الشخص زد على ذلك صفارات إنذار في دوار والنتيجة هزيلة جدا هذا استغلال السلطة لتخويف الساكنة وهم أصلا تربوا على خوف المخزن قبل كورونا أين كنتم مع أصحاب السيوف والشماكرية وكان وأخواتها
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