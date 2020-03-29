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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بقا فدارك في وجدة

بقا فدارك في وجدة

الأحد 29 مارس 2020 - 17:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - متابع الأحد 29 مارس 2020 - 17:01
شكراً السلطات المغربية على هذا المجهود الكبير ونتمنى أن يرفع الله هدا البلاء في اقرب وقت
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4
2 - مجد الأحد 29 مارس 2020 - 17:01
كورونا . تكشف أعمال الحكومة.
مستوى تعليمي للمغاربة. حالة طرقات. دواوير . وضعية الإجتماعية. بأن المواطن المغربي كان يعاني في صمت. لنتحد جميعا من أجل كرامة المواطن.
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16
3 - رشيد الأحد 29 مارس 2020 - 17:05
ملاحظة: رأيت في الفيديو ثلاثة شبان واقفين عند بائع خظر غير بعيدين عن بعظهم البعض. برأيي على المرشدين ان ينبهوا الناس الابتعاد عن بعظهم البعض على الأقل متر ونصف. في هولندا الشرطة تستعين بطائرات الدرون لمراقبة التكتلات (ممنوع تكتل لأكثر من ثلاثة أشخاص) وعند الحاجة يتم تنبيه المارة اتخاذ مسافة بينهم 1,5 متر... مهم جدا جدا
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4
4 - jadoree paris 74000 الأحد 29 مارس 2020 - 17:06
كولشي عندكم بالفوضى القيامة او الله ايستر
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-1
5 - ملاحظ الأحد 29 مارس 2020 - 17:09
المتدخل دكرني بأيام الدراسة في الصبا وعملية العرض على المعلم وما يصاحب دلك من ارتباك وتلعثم.اتمنى من الله عز وجل أن يرحمنا ويزيل هدا البلاء
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4
6 - وجدي الأحد 29 مارس 2020 - 17:11
نحن ملتزمون في بيوتنا نسأل الله ان يكفينا شر هذا الوباء وشر ما خفي منه وتمر هذه الأيام علينا جميعآ بالسلامة و العافية
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3
7 - amine mousdi الأحد 29 مارس 2020 - 17:12
شكرا لكم على هدا المجهود الله لي غادي اخلصكم و لكن يا اخي انا في الدار البيضاء الحي اللدي اعيش فيه مكيبغيوش ادخلو والوووو بحال الى مواقع والووو الله اهدي ما خلق او صافي
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3
8 - الناصح المغفل أو عقول متحجرة ! الأحد 29 مارس 2020 - 17:32
يﻻحظ ان أكثرية الدوريات المخزنية يتكدسون في مكان واحد ، بدون لوازم الوقاية وهم يجولون في الشوارع والازقة ، وعند اعتقال بعض أﻻشخاص تحتكون مباشرةً بهم !! ويتم تكديسهم في مكان واحد !!
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6
9 - مبارك الأحد 29 مارس 2020 - 17:45
يا ودي عطيتوه الميكرو على غفلة مسكين ما قلتولوس يحفظ شوية من قبل والله الى حرااام عليكم هههههه موحال يجيب المعدل
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