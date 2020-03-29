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كُتّاب وآراء
عالم أوبئة مغربي
الأحد 29 مارس 2020 - 18:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - العيون الأحد 29 مارس 2020 - 18:46
ما يهمنا بإلحاح كبير هو تطور الوباء في المغرب. الشيئ الذي لم يتم الاجابة عنه.
2 - أذكروا الله ذكرا كثيرا الأحد 29 مارس 2020 - 18:52
اليوم وأكثر من أي وقت مضى وجب الارتقاء بالعلوم الطبية والتمريضية خاصة علم الأمراض والاوبئة وإدخال شعب تعنى بها في أسلاك الثانوي وكذا بالتخصصات والبحث العلمي الطبي والبولوجي والمختبرات في التعليم والجامعي خاصة في إطار استراتيجية وطنية قطاعية.
3 - الوطن الأحد 29 مارس 2020 - 18:53
أين هؤلاء العلماء، لنزيل عنهم الغبار، علماء تم تهميشهم واقصائهم وتهجيرهم، عكس الشيخات والمغنيات اللواتي قلبن الآية أصبح الجهل علم والعلم جهل ، ارجو من الحكومة تكريمهم وتوشيحهم باوسمة اقل مايمكن فعله. على الحكومة الاهتمام بعلماءها واطبائها ومختلف العلوم.
4 - قولوا العام زين الأحد 29 مارس 2020 - 18:56
هادو هما العلماء ولكن جاء معطل فين كان
5 - hammadi الأحد 29 مارس 2020 - 19:29
ملاحظة.
اولا نطلب من العلي القدير ان يرفع عنا هذا الوباء.
فيما يخص الذين ماتو .اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة وادخلهم في جنتك مع الابرار.
الناس تموت والقناة الثانية عاطياها لشطيح او ارديح وحنا عندنا ثاني مسجد في العالم.مع الاسف
اولا نطلب من العلي القدير ان يرفع عنا هذا الوباء.
فيما يخص الذين ماتو .اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة وادخلهم في جنتك مع الابرار.
الناس تموت والقناة الثانية عاطياها لشطيح او ارديح وحنا عندنا ثاني مسجد في العالم.مع الاسف
6 - المتابع الأحد 29 مارس 2020 - 19:34
فاش اعجبوك هذا الباحثين ديالنا الله يحفظهم لنا من كرونا هي اللغة التي يتحدثون بها التي يمكن أن نسميها نص نص شويا دارجة شويا فرنسية ، ولا أدري وهم كباحثين أين يضعون هذه الأبحاث بلغة نص نص .
لما ذا لا تتحدثون بلغة معينة فرنسية أو أمزيغية أو عربية أو درجة ؟ ، ولكن التخلي راه مشكل ، خصوصا في هذا الموضوع الذي هو موضوع الساعة ، الذي يهم الصغير والكبير ، والمتعلم والأمي...
لما ذا لا تتحدثون بلغة معينة فرنسية أو أمزيغية أو عربية أو درجة ؟ ، ولكن التخلي راه مشكل ، خصوصا في هذا الموضوع الذي هو موضوع الساعة ، الذي يهم الصغير والكبير ، والمتعلم والأمي...
7 - محتار. الأحد 29 مارس 2020 - 19:35
واش هو الطبيب ولا انتى بان لي نتى عندك متقول عليه
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