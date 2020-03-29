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كُتّاب وآراء
مراقبة الأسعار بأكادير
الأحد 29 مارس 2020 - 18:56
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - يوسف الأحد 29 مارس 2020 - 19:17
السلام
هكذا خدمة الوطن والمواطنين و المملكة
جزاكم الله خيرا
ومن فظلكم من الممكن نشر رقم هاتف لكي نتعاون معكم إدا رأينا خروقات في أكادير
حفظكم الله وأعانكم.
هكذا خدمة الوطن والمواطنين و المملكة
جزاكم الله خيرا
ومن فظلكم من الممكن نشر رقم هاتف لكي نتعاون معكم إدا رأينا خروقات في أكادير
حفظكم الله وأعانكم.
2 - مجد الأحد 29 مارس 2020 - 19:20
فين كاين مشكل إلى غلقوا مع 14h00 كولشي يغلق مع 14h00.
باش سلطات حتا هما ارتاحوا شوية.
واش غ تبقاو مقابلين خضارة ؤ مول حانوت راه المغاربة والله ما يموتو بجوع. براد أتاي ؤ خبز دار ؤ زيت زيتون و الله حتى فوق بخير.
باش سلطات حتا هما ارتاحوا شوية.
واش غ تبقاو مقابلين خضارة ؤ مول حانوت راه المغاربة والله ما يموتو بجوع. براد أتاي ؤ خبز دار ؤ زيت زيتون و الله حتى فوق بخير.
3 - ولد الزاك الأحد 29 مارس 2020 - 19:27
تحية لهاد القايد لى ن زمان ما شفناهم تيدورو فى دوريات المراقبة والتوعية و التحسيس
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