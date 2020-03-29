24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5007:1713:3717:0419:4921:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المغرب يجلب 110 آلاف جهاز كشف عن "كورونا" من كوريا الجنوبية (5.00)

  2. تدوينة تضع مستشارا عن "البيجيدي" في السجن (5.00)

  3. مؤسسة ميلود الشعبي تساهم في "صندوق كورونا" (5.00)

  4. عالم أوبئة مغربي (5.00)

  5. مخالفو حالة الطوارئ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مراقبة الأسعار بأكادير

مراقبة الأسعار بأكادير

الأحد 29 مارس 2020 - 18:56

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - يوسف الأحد 29 مارس 2020 - 19:17
السلام
هكذا خدمة الوطن والمواطنين و المملكة
جزاكم الله خيرا
ومن فظلكم من الممكن نشر رقم هاتف لكي نتعاون معكم إدا رأينا خروقات في أكادير
حفظكم الله وأعانكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - مجد الأحد 29 مارس 2020 - 19:20
فين كاين مشكل إلى غلقوا مع 14h00 كولشي يغلق مع 14h00.
باش سلطات حتا هما ارتاحوا شوية.
واش غ تبقاو مقابلين خضارة ؤ مول حانوت راه المغاربة والله ما يموتو بجوع. براد أتاي ؤ خبز دار ؤ زيت زيتون و الله حتى فوق بخير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
3 - ولد الزاك الأحد 29 مارس 2020 - 19:27
تحية لهاد القايد لى ن زمان ما شفناهم تيدورو فى دوريات المراقبة والتوعية و التحسيس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.