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كُتّاب وآراء
كورونا تفرغ شوارع وجدة
الاثنين 30 مارس 2020 - 12:49
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - مواطن الاثنين 30 مارس 2020 - 13:26
ما هو حال الانظباط الى الحظر الصحي في الاحياء الهامشية
2 - DALAMOUNI الاثنين 30 مارس 2020 - 13:36
لالة وجدة كيف كنت وكيف وليتي مدينة أشباح اللهم ارحم ضعفنا وارفع عنا البلاء والوباء عاجلا غير آجلا. شوارع. وأزقة فارعة وكأننا في رمضان بعد آذان المغرب للفطور سنصوم رمضان هاذا العام انشالله بخير وصحة وسلامة وسعة رزق
3 - مرباح اليوسفية الاثنين 30 مارس 2020 - 13:42
تحية لناس وجدة على التزامهم بالحجر الصحي
هنا فين تيبان الوعي ديال الساكنة
شوارع تقريبا فارغة شكرا لكم سكان مدينة وجدة
هنا فين تيبان الوعي ديال الساكنة
شوارع تقريبا فارغة شكرا لكم سكان مدينة وجدة
4 - jamila الاثنين 30 مارس 2020 - 13:44
نسأل الله أن يرفع عنا البلاء وترجع الأمور إلى نصابها
5 - حزين الاثنين 30 مارس 2020 - 13:55
مشهد يدمي القلوب ياربي يا عظيم ارفع عنا هدا الوباء وتعود المياه لمجاريها وأحسن الاحوال
6 - عدول الاثنين 30 مارس 2020 - 14:07
تحية لناس وجدة ناس المعقول والمستوى ربي يحفظكم ويكمل ليكم بالخير
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