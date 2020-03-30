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كُتّاب وآراء
قفة الفقراء في الدار البيضاء
الاثنين 30 مارس 2020 - 12:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - sara الاثنين 30 مارس 2020 - 13:19
مبادرة جيدة وبدون تطبيل الصدقة مستورة لحفظ ماء الوجه للمعوز
2 - abboud الاثنين 30 مارس 2020 - 13:20
نعم لعمل الاحسان
لا لجرح كرامة المستفيد واهانته بالتصوير
لا لجرح كرامة المستفيد واهانته بالتصوير
3 - sobhi الاثنين 30 مارس 2020 - 13:22
في هذه الظروف الصعبة يجب على الجمعيات association أن تستفيد من ميزانية الدولة و من تبرعات الأغنياء لتوزيع المواد الغذائية أساسية من زيت و سكر و طحين و حليب و علب السردين معلبة و لما لا من شرائح لحم معلبة في ثلاجة حتى تنجح عملية حجر صحي .
و نريد معرفة أسماء هذه الجمعيات لتواصل.
و نريد معرفة أسماء هذه الجمعيات لتواصل.
4 - مواطن الاثنين 30 مارس 2020 - 13:36
تبارك الله عليكم ، أو الله يكثر من امتالكم .
5 - Boubker الاثنين 30 مارس 2020 - 13:40
الفقر الفقر الفقر...كلمة لاتخلو من عقل كل مغربي.
6 - رياض الاثنين 30 مارس 2020 - 13:42
ما زال الخير في امتي حتى قيام الساعة،المغاربة معدن طيب رغم كل شيء.اعشق مغربيتي.
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