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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | معدات مواجهة كورونا

معدات مواجهة كورونا

الاثنين 30 مارس 2020 - 15:53

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - اسماعيل الأدوزي الاثنين 30 مارس 2020 - 16:30
الصين وغيرها لم يكن ينقصها التجهيزات...لكن عندها شيء آخر يتعلق بالتعامل مع المرضى
بعد الفيديوهات الثلاثة لمرضى الكورونا في المستشفيات المغربية وبخاصة فيديو مراكش الذي لم يجد المريض حتى ماء الشرب الكافي...
في ماذا ستنفع هذه التجهيزات لقطاع صحة بالمغرب هو نفسه يبحث عن علاج من أمراضه وأمراض فئة كثيرة من العاملين به؟؟؟
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23
2 - paradox الاثنين 30 مارس 2020 - 16:42
الله يخليكم شي واحد اوضح لينا واش هادا مستشفى ماخدامش و لا مازال ما بدا الخدمة و لا غير مستودع ?
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6
3 - وسيم الاثنين 30 مارس 2020 - 16:55
يجب التركيز علي اسرة للمرضا لاننا عندنا خصاص جد مهول في عدد اسرة وكدللك اجهزة تنفس الاصطناعي وعدم اكتفاء بالصين فهناك كوريا الجنوبية والبابان الدول الاكتر تقدما في مجال الصحي والتقني ...المغرب عل اقل خصو 50000 الف غرفة مجهزة ولا سنقع في ماوقع للدول الاروبية من اكتضاض .......
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4 - Marroquino الاثنين 30 مارس 2020 - 16:55
نشكر الأطقم الأجهزة الصحية جزيل الشكر على المجهودات التي يقومون بها في هذه الظرفية فليس من السهل على أي إنسان أو هيئة أو وزارة أو دولة تواجه هذا الجائحة لوحدها لابد من تظافر الجهود من الجميع لمقاومة وباء كورونا كل واحد من جهة مسؤوليته والذي ليس له ما يقدم يتفكر هؤلاء الذين يشتغون من أجلنا ليل نهار بالدعاء وبالكلمة الطيبة
بارك الله فيكم وفي صحتكم
نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيل هذا الوباء عاجلا غير أجل
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