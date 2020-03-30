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كُتّاب وآراء
الطوارئ الصحية في أكادير
الاثنين 30 مارس 2020 - 17:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - وسيم الاثنين 30 مارس 2020 - 17:54
مدينة اجمل بدون زحام واكتضاض صراحة مدينة جميلة تستحق مستشفيات ومرافق اروع
2 - يوسف الاثنين 30 مارس 2020 - 18:07
كنتمنى حتى الاحياء الشعبية تحد من الخروج و تبقى في منزلها باش نحاصرو هاد الواباء لابد من عدمه الا بضرورة
3 - Me again الاثنين 30 مارس 2020 - 18:16
ييخضع السكان الحجر الى ان يأتي السياح و يسمح لهم بالخروج تدريجيا!
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