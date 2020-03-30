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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | قصة مي فاطنة مع كورونا

قصة مي فاطنة مع كورونا

الاثنين 30 مارس 2020 - 19:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - أمين الاثنين 30 مارس 2020 - 19:17
الحمدوالله على سلامتك الله يشفي كل المرضى يسمعنا خبار الخير
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2 - خديجة الاثنين 30 مارس 2020 - 19:20
على سلامتك أمي فاطنة إن شاء كولشي يتشافى بادن الله
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3 - حسن الاثنين 30 مارس 2020 - 19:21
الحمد لله على سلامتها و عقبال جميع المرضى ان شاء الله . و كاتبقا الوصية الوحيدة هي . ( بقا فدارك ) . الله يهدي الجميع ❤
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4 - Laïla الاثنين 30 مارس 2020 - 19:22
اللهم احفظ ملكنا محمد السادس بحفظك واكلأه بعنايتك اللهم زده عزة ورفعة ومهابة اللهم واشدد ملكه واته الحكمة وفصل الخطاب اللهم اجعل النصر حليفه على كل غادر واجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.
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5 - جميل الأمزون الاثنين 30 مارس 2020 - 19:28
هذا يفرح،ويبشر بالخير.على حسب ما قالت أمي فاطنة أشكر الجميع وجعله الله في ميزان حسناتكم.
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6 - أيت اعتاب الاثنين 30 مارس 2020 - 19:31
الحمد الله على سلامتك اميمتي
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7 - mohammed الاثنين 30 مارس 2020 - 19:42
واش ا عباد الله السيدة كانت عندها جميع الاعراض و الطبيب قاليها سيري ماعندك والو واخا جات من ايطاليا !! خاص حتا بنادم اطيح عاد تنوضو ديرو ليه التحليلة ??
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8 - anas الاثنين 30 مارس 2020 - 20:07
نطلب من مسؤولين اعفاء مواد تعقيم وتمامات من قيمه مصاريف الجمارك
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