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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مبادرة توصيل الخضر

مبادرة توصيل الخضر

الاثنين 30 مارس 2020 - 18:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مجد الاثنين 30 مارس 2020 - 20:16
برعونا بالحوت ؤ كلمار ؤ كروفيت ؤ ........ أما بصلة ؤ مطيشة كيعرفونا ؤ كنعرفوهم.
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