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كُتّاب وآراء
إفراغ سوق أسبوعي
الاثنين 30 مارس 2020 - 20:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - متتبع الاثنين 30 مارس 2020 - 20:53
الملاحظ في هاد السوق: عدم تواجد الأطفال والنساء....
2 - Zahya الاثنين 30 مارس 2020 - 20:55
لقد فات الاوان لأن الاختلاط قد تم على ما يبدوا فكفان استهتار
3 - nour الاثنين 30 مارس 2020 - 21:01
كان على المسؤولين أن يتجندوا قبل دخول السلع إلى السوق لتفادي مشقة إنزال البضائع ثم تجميعها. ملاحظة لتفادي مثل هاته الأخطاء في المستقبل. كان الله في عون الجميع سلطات و مواطنون...
4 - pin atlas الاثنين 30 مارس 2020 - 21:03
مهزلة، السلطات تعرف ان هذا اليوم هو تاريخ السوق الاسبوعي. لماذا لم تمنع إقامة السوق في الأول؟ والغريب في الأمر أن السلطات تتحرك بدون كمامات و دون احترام المسافة بين رجل سلطة و زميله. الحاصول، اللهم ارفع عنا هذا الوباء. امين
5 - عزالدين لعيون الاثنين 30 مارس 2020 - 21:03
حتى ليوم سوق معمرش عدنا في اتنين لغيات ناس خصهم اتقداو بلا سوق. كولشي غلا الله ارزق سلامة كان سوق هز هبالنا
6 - اجديك الاثنين 30 مارس 2020 - 21:05
نتمن بكل صدق ومسؤولية ووطنية عليا ما تقوم به السلطات اتجاه محاربة هدا الوباء؛ فقط ملاحظة بسيطة؛ الم يكن بالاحري ابلاغ الناس من قبل؟ يلاحظ أن الباعة أخدوا كل وقتهم لعرض بضاعتهم والناس يشترون؛ بعد دلك تدخلت السلطة؟؟؟ اظن ان هدا مضيعة للوقت وكتير من العناء؟؟ لا أدري...
7 - marocain الاثنين 30 مارس 2020 - 21:06
Permettez-moi de dire que c'est du cinéma, pourquoi on a laissé les gens faire leurs tentes ? pourquoi on n'a pas pris la décision à la veille ou de faire un barrage routier et des annonces avec des haut-parleurs avant même que les commerçants prennent place dans le souk .Soyez sérieux l'heure est grave
8 - amin sidi الاثنين 30 مارس 2020 - 21:06
سلام: خليتوهم جتى فرشو اوعمر السوق بالناس .خاصكم تلقاو الحل قبل ميوقع المشكيل مشي حتى عمر السوق عد تالقاو الحل .طلع تكل الكرموس اهبط من گلهالم
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