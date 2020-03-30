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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | علاج عالقين في هولندا

علاج عالقين في هولندا

الاثنين 30 مارس 2020 - 23:13

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - nederland الاثنين 30 مارس 2020 - 23:54
هاد الطبيب ريفي، وديما كيجي للريف باش يدير حملات طبية .. فيناهوما هادوك اللي تيقولو الروافة مافيهومشي الوطنية ؟ ..
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2 - المهاجر المغربي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 00:34
بارك الله فيك الاخ الكريم على هذا المجهود الجبار الذي تقوم به عمل خيري تطوع شكرا جزيلا وفقكم الله وسدد خطاكم جزاكم الله خيىرا ايها الدكتور المحترم الله ينصرك نصرا عزيزا تعز به الدين
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