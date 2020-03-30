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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تحرير الملك العمومي

تحرير الملك العمومي

الاثنين 30 مارس 2020 - 22:57

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الزمامرة الاثنين 30 مارس 2020 - 23:33
ان شاء الله هاد الفيروس نقا الجو وغينقي تابنادم الضاسر
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25
2 - أستاذ ثانوي منذ 1986م الاثنين 30 مارس 2020 - 23:37
هذا المكان من أكبر بؤر الاجرام
كنت أسكن في غرفتين بسطح احدى العمارات المطلة،قبل فجر أحد الأيام وجدت ملابسي سرقت ليلا وهي منشورة بعد تصبينها
عندها لم أفكر سوى في شيء واحد هو تغيير مكان سكني
الموجودون هنا ليسوا تجارا كما ذكر العنوان
نعم {طالب معاشو} في النهار وقسم كبير منهم يتحولون الى شيء آخر بالليل
لذلك لم أجرؤ يوما على المرور قرب هاد القصادر بعد الغروب
حتى ساعات الحائط بالمسجد القريب لم تأمن من النهب ليلا
ازالة هذه البؤرة فيه أمن للسكان
البراكات التي ترون تتحول ليلا الى أوكار لكل شيء:
شرب الكحول
الزنا
القمار...وماخفي أعظم
حمدت الله على مغادرة المكان وقد مضت مدة ولم أفكر يوما في المرور به
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18
3 - Zahya الاثنين 30 مارس 2020 - 23:40
معادلة صعبة تحرير الملك العام و القوت اليومي للفقراء يجب أن يكون حل لصالح العام لأن سفينة الوطن تحمل الكل لذا وجب توازنها لينجوا الجميع وآلله المستعان
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4
4 - حابس روحو الاثنين 30 مارس 2020 - 23:50
واش هاد الروينه والتجمعات وقت الحجر الصحي ؟؟؟؟؟ ياسلام على الدار البيضاء وهنيءا لكوفيد20
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