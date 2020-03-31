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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أطباء في الخطوط الأمامية

أطباء في الخطوط الأمامية

الثلاثاء 31 مارس 2020 - 13:58

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Merci الثلاثاء 31 مارس 2020 - 15:06
شكرا للاطباء, للممرضين, للعاملين وكل من يواجه الموت لانقاذ انسان,تحية كبيرة لكم
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2 - محمد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 15:17
حفظكم الله فوق كل أرض وتحت كل سماء .وحماكم من كل داء وأغناكم عن كل دواء وحرسكم من كل بلاء وأبعدكم عن كل ابتلاء وأكرمكم بالسراء وأبعد عنكم الضراء وأزال عنكم كل عناء وأحاطكم بكل اعتناء وجعلكم من السعداء. تحية لشرفاء الوطن
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3 - عبد الحق الثلاثاء 31 مارس 2020 - 15:27
نعم يجب على الجميع البقاء في منازلهم هادا في حد ذاته مساعدة هؤلاء الأطباء و الممرضين مع العلم يشتغلون بدون أجهزة واقية لهم هناك خصاص كبير جدا في جميع مستشفيات المغرب
الحل الوحيد و الأوحد أن يلتزم الجميع منازلهم و لا خيار أو بديل
الشفاء لجميع المرضى في أنحاء العالم بدون استثناء
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