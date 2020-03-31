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كُتّاب وآراء
إضرام النار بمنزل في البيضاء
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
2 - لمي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:31
رجاء يا رجال الأمن ضعو كمامات أثناء تأدية و اجبكم (مع كامل الشكر لكم) لكي لا تتأدوا و لكي لا ينتشر المرض عبركم
3 - عادل الثلاثاء 31 مارس 2020 - 16:44
الحمد لله على سلامة الجميع وهذا إلي دار هادشي يمكن مريض اوعندو مشاكل.
لا حول ولا قوة الا بالله.
لا حول ولا قوة الا بالله.
4 - بثينة الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:05
شكرا فيروس كورونا إنت السبب في فضح جرائم ومشاكل عديدة يتخبط فيها مجتمعنا المغرب من تشرد فقر ظلم جرائم ووووو
5 - عادل الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:07
عندما يلتقي الفقر والجهل والأجرام...يجب توقع اب شيء في ظل هذه الظروف العصيبة..لافهم وجود سيارات فارهة وسط أحياء صفيحية كهذه..الأجهزة الأمنية يجب تكون حذرة ومتيقظة
6 - الحجر المنزلي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:23
إضرام النار في منزل حرام عليكم قولو مغارة قولو خربة و لمخازني كيقلب بنادم فالشارع بلا حيا بلا حشمة و بدون وقاية طلعو لسيارة الأمن و دير القفازات و خدم اش هاد شوهة
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