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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | التبرع لصندوق كورونا

التبرع لصندوق كورونا

الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - خالد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:15
انما الصدقات للفقراء و المساكين والعاملين عليها و المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب ....
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2 - مجد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:29
توزيع المساعدات المالية عن طريق الأبناك. فكرة سيئة ستعود علينا بالنذم.
فرصة للمخالطة و الإكتضاض و فرصة للفوضى.
حبدا بعث شيك عن طريق البريد بأجل صرفه حتى 31 دجنبر 2020 و تعاون بين عون السلطة و ساعي البريد لتفادي الإختلاط. كما كانت تعمل cnss مع المنخرطين الغير المتوفرين على حساب بنكي.
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