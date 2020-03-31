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كُتّاب وآراء
دموع من أجل الوطن
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 17:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (64)
2 - يوسف الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:09
تحية تقدير و احترام لكل من تجند للصالح العام و مصلحة الوطن الساهر على امنه ناكرا للدات و مضحيا بحياته شكرا لكل من يقف على خط النار و المواجهة و نعم المواطن.
3 - RHOURRI MOHAMED الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:10
jai eu les larmes aux yeux en regardant cette video
Dieu la Patrie le Roi
Dieu la Patrie le Roi
4 - hamid الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:11
لما تمر العاصفة ستكون لنا معركة أولا لرد الإعتبار لكل من برهن على تفانيه وتضحياته من أجل هذا الوطن. وستكون لنا معركة مع هؤلاء وأنتم تعرفونهم الذين في أوج الأزمة وهم يتحاسبون عن الترقية والإقتطاعات والعطلة الصيفية ...فهناك بعض القطاعات ظهرت فيها فيروسات الأنانية والمصالح الشخصية ضاربين عرض الحائط مصلحة الوطن. ومن الطبيعي أنها لم تزد سوى كره المواطن لهم وربما ستكون إنتقامات فيما بعد.
5 - khalid g الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:12
تحية للأمن لي بدلو مجهود ديالهم ...للأسف بعض الأطباء والمختصين صرحو وكيقولو هاد الوباء غير خطير ونسبة الوفيات على ما صرحو 0,1 في المائة والإحصائيات في بلادنا نسبة الوفيات اكبر من لي تعافو من هدا الوباء يعني هدا الفيروس مصنف غير خطير؟؟؟؟كل دول العالم متخوفة منه وتصنفه بأنه فتاك ...الله يحفظ الجميع منه
6 - raad الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:12
سنتعلم الكثير من هاته الجائحة اذا أطال الله في العمر و الله هناك أشياء كثيرة يجب إعادة ترتيبها من جهتنا كشعب ومن جهت أخرى الدولة. الله يهدي الجميع وأرحم الموتى وكن في عون المرضى و بارك في الطقم الساهرة عن سلامتنا.
7 - #بقى فدارك الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:12
تحية حب و تقدير لكل رجال الامن و كل المسؤولين الصامدين في وجه هاته الجائحة وفقكم الله و رعاكم و الف الف شابو لجيش الدرع الامامي رجال و نساء الصحة
8 - bouya Mustapha الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:12
كلمات جعلتني أبكي تحية عالية للأمن الوطني وارفع قبعتي اجلالا وتقديرا واحتراما
9 - خيرالدين الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:13
دموعك جميلة مثل المطر الجميل الذي تبتسم له الأشجار والورود والأنهار أحب كل إنسان له رحمة في قلبه على إخوانه تحياتي لك أيها الإنسان الطيب الذي أدمع قلبه قبل عينه.
10 - نورالدين الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:14
لقد درفعت عيناي لانه صادق في كلامه وله حرقة على ابناء الوطن
11 - said rehadi الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:14
شكرا لك على دموع نزلت على تفان.و حب العمل و الشعب شكرا
12 - محمد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:15
نعم انها الوطنية العالية الغيورة و الصادقة تحية إجلال و تقدير لهذا القائد الذي يعلم الصغار و الكبار حب الوطن
13 - Nabil الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:15
هذه نقطة فارقة في علاقة رجال السلطة بالمواطن احترم و اقدر بل و اثمن هذه الكلمات في حقنا كمواطنين لا سيما و اننا كنا ننظر لرجال السلطة كأعداء اتمنى ان تكون هذه الظرفية فاتحة خير و رابط صلح بيننا كمواطنين وبين رجال السلطة خصوصا الأحرار منهم.
14 - مواطن مغربي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:15
تحية تقدير وإجلال لكل رجالات هادا الوطن العظيم
15 - مروان الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:16
والله موقف تدمع له العيون الف تحية لكل الشرفاء في هذا الوطن والشجعان الذين وضعوا أنفسهم في الصفوف الأمامية من اجل سلامة وأمن المواطنين والوطن شكرا لكم
16 - طارق لخضوري الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:16
تحية كبيييييرة إلى السيد القائد العظيم الله يكثر من أمثاله
17 - سامي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:17
نعم إنها الغيرة وحب الوطن .
تحية كبيرة لهذا الرجل الصادق وأمثاله من أعماق القلب و لكل الاوفياء الغيورين على الوطن ⚘
تحية كبيرة لهذا الرجل الصادق وأمثاله من أعماق القلب و لكل الاوفياء الغيورين على الوطن ⚘
18 - simo الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:17
تحية لك العالية ولرجال السلطة والامن على السهر على أمننا وسلامتنا.كلنا فداء الوطن.
19 - hayat الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:17
حتى انتوما دبري الماسك. راحنا خايفين حتى عليكم. الله يحفظكم و يحفظ جنود الصحة. واحنا الله يهدينا نرتبو في الدار.
20 - nour nouri الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:17
اللهم أرفع عنا هذا الوباء والبلاء يارب
21 - محمد رودانة الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:18
حفظك الله انت ومن شابهك ايها الوطني الصادق. وجزاك الله خير الجزاء عن حبك لوطنك ومواطنيك وأعادك لذويك سالما معافى من كل ضر. نفتخر بأن بلدنا فيه أمثالك من الرجال الصادقين الذين يظهر معدنهم في الأوقات الصعبة.
22 - حفصة الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:18
اسال الله ان يحفظ بلدنا بحفظه ... وان يجازيكم الله خيرا الدنيا ونعيم الآخرة...
23 - نزهة الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:18
تبارك الله عليك اخي ونعم القايد ونعم الاخلاق ونعم الروح الوطنية المغربية الحرة ابكيتنا بصدق عباراتك وعبراتك سعداتكم به وفقك الله في عملك ومنحك الصحة والعافية
24 - مواطنة الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:19
فخورة بوطني الحبيب و برجال الأمن و يا رب يحفظكم من كل سوء
25 - abdou الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:19
نعم الرجال.
الحمد لله،المغرب كان دائما و لا يزال يزخر برجال و نساء غيورين على بلدهم الحبيب.
الحمد لله،المغرب كان دائما و لا يزال يزخر برجال و نساء غيورين على بلدهم الحبيب.
26 - حديث الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:21
حسيت بهاد الرجل يتكلم من أعماق قلبه وصادق أثر في نفسي وبكيت لكلامه وإخلاصه وصدقه اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب العالمين
27 - مواطن مغربي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:21
تحية تقدير وإجلال لكل رجالات هادا الوطن العظيم
28 - الصنهاجي السلماني الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:22
عيناي تدمع وقلبي يحزن عندما أشاهد مثل هؤلاء الأشاوس وسط الخطر وهم يطلبون من أفراد الشعب التزام بيوتهم . دموع رجل سلطة في هذه الظروف العصيبة لها دلالات عميقة .حفظكم آلله أيها الابطال.
30 - ابو اسماعيل الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:22
والله حتى قطعت لي قلب بكيتيني اخي الله يوفقك في عملك
31 - تحية إكبار و تقدير الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:23
تحية إكبار و إجلال و تقدير من الشعب المغربي إلى هذا الرجل الصادق و الغيور على وطنه. تحية مواطنة و حب لك سيدي الكريم و حفظ الله المغرب شعبا و ملكا ووطنا و عصمه من كل شر و وباء إلى يوم القيامة. تحية لكل السلطات المغربية بكل فئاتها من جيش و شرطة و رجال درك و قوات مساعدة و عمال و ولاة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.. و إلى أطقم الصحة من أطباء و دكاترة و ممرضين ووممرضات و مسؤولي المختبرات و مراكز الصحة الذين يوجوجون في الصفوف الامامية لهذا الوباء... اللهم كن لهم عونا و سندا و قوة في هذه المعركة الوبائية. اللهم اعد الفرحة و البهجة و السرور للشعب المغربي بعد هذا الكابوس الحزين اللهم نسألك بأسمائك الحسنى ان ترفع عنا هذا البلاء بعزتك و جلالك يا أرحم الراحمين.
32 - كنموت على بلادي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:23
ميدلت حبيبيا الله يحفضك ويفضك ناسك عندنا امن ديما فخدم ديلنا .. ديما معنا سوا قبل كرونا سوا دبا كنبغيوكوم ومن كول قلبنا تحية الامن ميدلت خاصة وامن مغربي عامة
33 - lahsen95 الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:24
Bravo pour cet homme c''est un vrai homme d'état merci aux autorités
34 - عمر زعراوي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:24
تحية وتقدير للسيد القائد المحترم ولجميع السلطات التي تسهر على صحة المواطنين ولجميع من يمتثل لتعليمات السلطات الصحية والمحلية في جميع ربوع المملكة ...وتبا لأولئك الدين يخرقون حالة الطوارئ ....
35 - madani الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:25
je suis marocain je suis fière d'être marocain
36 - مهاجر في قطر الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:25
تحب وتقدير لهذا الرجل العظيم شكرا لكم سيدي
تستحقون كل التقدير والاحترام.
تستحقون كل التقدير والاحترام.
37 - افتخر الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:25
والله نحبك يا وطننا الحبيب
عفانا الله تعالى و اياكم من هذا الوباء الفتاك
عفانا الله تعالى و اياكم من هذا الوباء الفتاك
38 - مواطنة الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:25
قمة التضحية و قمة الانسانية وقمة الوطنية . ويا ربي يحفظ كل الساهرين على سلامتنا.
39 - مغربي بفرنسا !! الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:25
حينما تشاهد ما يجري في المستشفيات الفرنسية واﻻوربية من هول الصدمة ، أﻻف الوفيات ثم احراقهم نعم يثم احراقهم حسب رغبة عائلة الميت !! او دفنهم بدون غسل وﻻ جنائز وﻻ تعزية ، اما المرضى فجلهم في حاﻻت ميؤوس منهم .! اكتظاض فوضى عارمة في المستشفيات. .! ليكون الحل البقاء في البيت حفاظاً على أرواح الناس ، حتى يفعل الله امرا كان مفعوﻻ.
40 - oujdi الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:25
akhi j'ai les larmes aux yeux, je te dis Allah te protège toi, ta famille et tes semblables, nous aussi on vous aime
42 - salah الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:27
تحية حب وتقدير لكل الساهرين على أمن هدا البلد الحبيب السلطات بكل أنواعها والقطاع الصحي بكل أطيافه على الشعب أن يلتزم للتخفيف على هؤلاء حفظ الله المغرب ملكا وشعبا من طنجة الحبيبة إلى الكويرة العزيزة
43 - ميدلتي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:29
صراحة فيروس كرونا ورا لينا المعدن الحقيقي للرجال . الرجال لي كيبغيو الوطن بجميع الحمولات ديالها. غير من باب إحقاق الحق عمرها هاد البلاد ما عرفات تواجد رجال سلطة بهاد المواصفات. بالخصوص هاد القايد. ربي معاهم الله يعاونهوم و الله يحمي بلادنا . و داءما اقول جلسوا فديوركوم الله يرحم الوالدين . حنا هنا بالدار,البيضاء راه الامور ربي لي عالم بها .
44 - hmida الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:30
الوطنية تنبع من القلب تحية لهذا القائد على روحه الكبيرة
45 - بدر الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:30
كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد بقوله (اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع)،خلاصة القول أن هذا القائد ولد الناس جزاه الله خيرا وكل من يسهر على سلامة وأمن الوطن والمواطنين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا
46 - خالد.ف الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:31
قائد شهم كثر الله من أمثاله ! رسالة لأولائك الذين يلطمون الناس بأيديهم و أرجلهم و يعيثون في الأرض ظلما و علوا باسم السلطة ! إن أعظم شيئ تخيله في الوجود هو محبة الناس لك و أحسب هذا القائد النبيل الذكي محبوبا في منطقته ! بالمحبة تأسر القلوب و تيسر لك الأمور مع كافة أطياف الناس!
47 - يحي الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:33
تحية اجلال واكبار لك سيدي الكريم بامتالكم نفتخر والاه لابكيتني بحرقة وزدتني محبة على محبة في وطننا الحبيب اني والله لشرف عظيم ان نحظى برجال سلطة امتالكم فانتم قدوة لرجال السلطة وقدوة لابناء المغرب ليكونو غذا امتالكم معذرة سيدي لك ولابناءك الذين حرمناك من رؤيتهم بارك الله فيك وسخر الله في ابناءك وذريتك اجمعين ففخر لهم انت وفخر لمدينتك ولوطنك باكمله لو سنحت لي الفرصة لزيارة ميظلت والله لبحت عنك وقبلت راسك انتم تاجنا وفخرنا اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان ينجي بلدنا الحبيب بلد الاولياء والشرفاء من هذا البلاء وان يحفظ الامة الاسلامية والبشرية جمعاء شكرا لك ايها القاىد دموعك غالية علينا اسال الله ان يجعلها دموع فرح عليكم شكرا شكرا شكراا... يحي من مدينة وجدة
48 - Mustapha الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:34
الخير في أمتي إلى يوم الدين ❤️ تحيت خاصة لجميع المغاربة ورجال الأمن الوطني خاصة والرجال السلطة نحن شعب واحد
49 - الحسين الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:34
سبحان الله. ما الذي تغير في سلوك رجال السلطة ؟ لم نعهد منكم نحن المواطنون كل هذا الحنان والحب والرقة والليونة قط، هل هناك تعليمات عليا، أم أن الظرف يستدعي هذا التعامل اللطيف و الغريب علينا، على اي حال نتمنى أن تستمر هذه المعاملة الطيبة مع المواطن حتى بعد هذا الظرف القاهر، والمواطن بدوره يتمنى لكم جميعا التوفيق والسداد في مهامكم. والله ولي التوفيق.
50 - ربيع الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:38
الانسانية تسبق المسؤلية كل الحب والاحترام لهدا المواطن الغيور
51 - العكاري الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:39
الله يجعل الإنسانية وحسن الأخلاق تعم ولو فئة قليلة (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين )
52 - مصطفى المذكوري الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:40
الى كل الذين يظنون أن الأمر مجرد أمر عادي ستندم عندما يبدأ اهلك يمتون الواحد وراء الاخر الزم بيتك فثم النجاة
53 - عبد ربه الضعيف الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:41
سبحان الحي القيوم...ما اعظم هذا الشعب المغربي..
ملكا وحكومة وشعبا.....الكل انخرط من اجل وطنه...
الكل ابان للعالم المتحضر.....اننا نستطيع هزم هذا الوباء الفتاك بالعزيمة القوية والامتثال للاوامر...
اءنه الشعب المغربي...بكافة اطيافه عندما يلتحم
يصنع المعجزات.....فاللهم اجعل هذا البلد امنا في ظل حكم عاهلنا العظيم الملك محمد السادس نصره الله.
ملكا وحكومة وشعبا.....الكل انخرط من اجل وطنه...
الكل ابان للعالم المتحضر.....اننا نستطيع هزم هذا الوباء الفتاك بالعزيمة القوية والامتثال للاوامر...
اءنه الشعب المغربي...بكافة اطيافه عندما يلتحم
يصنع المعجزات.....فاللهم اجعل هذا البلد امنا في ظل حكم عاهلنا العظيم الملك محمد السادس نصره الله.
54 - أزغوذ الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:43
النصر و العز لهذا الوطن الغالي على كل المغاربة ،قلتكن هذه اللقطة هدية لكل من ينهب أموال هذا الشعب الأبي بغير حق .
55 - محمد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:45
تحية إجلال و تقدير لرجال ونساء السلطة على المجهودات الجبارة التي يقومون بها في الخروج بالمغرب الحبيب من هده الجائحة . وشكرا للأطر الصحية وكدلك عمال النضافة ...... ونرفع القبعة للجميع .اللهم ٱرفع عنا هدا البلاء
56 - الحر الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:46
Tous fiers des agents d'autorité et de notre corps médical pour leur dévouement au service des populations. tous dernière notre Roi que Dieu le glorifie le protège et protège tous les Marocains.
57 - حميد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:47
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المغربي إدا لم يحرك هدا الفيديو فيك روح المواطنة وتلتزم في بيتك فوا اسفا عليك كل التقدير الإحترام لهدا القائد هكدا هم رجال المواقف
58 - امغار نا ريف الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:51
اللهم اكثر من امثالك ايها القائد المحترم والله ادمعت عيناي وانا اشاهد هدا القائد البطل وهو يوجه النداء الى اخوانه المواطنين من اعماق قلبه وكل ما كان من القلب يستقبله القلب بكل حب واريحية ان امثال هدا القائد البطل من يحتاج اليهم الوطن والمواطنون خاصة في مثل هده اللحظات الحرجة والله انك قد شرفت المغرب والمغاربة فنداؤك هدا اخترق ادان سكان العالم بل دخل قلوبهم جميعا حفظك الله ايها البطل ووفقك في عملك الشاق هدا انك سجلت للتاريخ من يكونون المغاربة الاحرار اغلدين يضحون بانفسهم من اجل الاخرين انك شهم والله وتستحق ان تكون وليا على احد الولايات بالمملكة علما بانك ولي من اولياء الله الصالحين اعزك الله وايدك شكرا جزيلا وتحية حارة من كل سكان المعمور
59 - سوسن حاربيل الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:53
تبارك الله على رجال و نساء السلطة - لقد ابانوا عن حنكة ناذرة و شجاعة واضحة و حسن التصرف و المعاملة مع المواطنين - جزاهم الله خيرا و حفظهم من كل شر و مكروه- معاملة فيها كثير من الحكمة و الهمة و الانسانية و الانفتاح و العزم - ابانوا عن وجه مشرق للمغاربة و للسطلة بالمغرب وقت الشدة و الازمة و يعرفون نسية و عقلية المغاربة جيدا اي ان لنا عقلية متراخية صعبة التنظيم الداتي او التحكم للحس السليم و الانضباط من تلقاء نفسها ثم ان مفهوم "الامن" the security هو غائب علما ان الدين الاسلامي يحث على عدم الالقاء بالنفس الى التهلكة و الانصياع لاولياء الامر خصوصا ابان الزمات الجماعية و الطوارئ و الحروب المفاجئة - نكتشف ان ناس السلطة و الامن لهم تكوين مشرف جدا و مستوى عالي يفرح القلب - و هم في الواجهة لانه من الصعب علينا العيش في الحجر الصحي لاننا تعودنا على الخروج الى الشارع و المقاهي و المشي و الزحام و قضاء الحوائج فاذا به يطلب من الناس المكوث في منازلهم مع كثرة الاولاد الخ- و هو امر صعب للبشر في كل الدول- و مع ذلك السلطات تقوم بالواجب بحزم و لطف و انسانية و علينا الانضباط الى ان تمر الجائحة ان شاء الله
60 - يوسف الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:54
نقدر تضحياتكظم كثيرا وسامحين فعاءالاتكم والله يلا منين شفت الفيديو جاتني البكية، والوضع رآه خطير مازال عدد ديال الناس ماحاسينش بهاد الشي. والخروج إلا للضرورة القصوى وحتى ايلا كان للتسوق مرة ف 3 او 4 ايام. رآه راه حنا خايفين من سيناريو ايطاليا الله يسترنا حيث الفيديوهات اللي مازال كنشوفو في الشارع لاتطمئن و حالة للطوارئ ربما غاتفوت 20 أبريل نظرا للامبالاة ديال البعض.
61 - خالد الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:54
دموعك غالية سيدي القائد والله سيجازيك عن حبك للناس والوطن عاش الملك نفتخر برجال أمناء متلك
62 - متتبع الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:55
تحية وتقدير لي سيد القائد على حبه النابع من القلب لوطنه وخوفهه للمواطنين من هده الجائحة يارب إرفع عن هدا البلاء او حد لباس إنشاء الله
63 - يونس الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:55
رجل قل نظيره في هذا الزمان فالشدائد تكشف معادن الناس.
64 - الوجدي01 الثلاثاء 31 مارس 2020 - 18:55
يا سلام على مغربنا العظيم ...والله أننا أمة عظيمة ...لولا التفرقة التي خلقها المستعمر لأصبحنا من أعظم الأمم لأن أصلنا عظيم ...نحن أمة لها 1200 سنة في الوجود كدولة ((مملكة)) ...هذا الوباء أفاق فينا التضامن والحب سواء على مستوى الشعب والمسؤولين ...أتمنى أن يتعظ باقي المسؤولين الذي أسهموا في تفقير هذا البلد العظيم ...لأنهم كما لاحظوا أن وطنهم هو من قبلهم وأن الدول التي كانت تظن انها ستأويهم لم تفعل فقد آوت فقط مواطينها ...الوطن لا ينكر مواطنيه ...فاتعظوا وأستثمروا المال الذي أخذتموه بدون وجه حق ...نحن لا نريد أن نأخذ المال منكم ...فقد سامحناكم فقط ساهموا في توفير الوظائف للمواطنين وخلق تكنولوجيا وخلق كل ما يلزمه الوطن لأننا استنتجنا أننا لم نستثمر في القطاعات الحساسة ...ونعلم أن مستقبلا الحروب سوف تكون جرثومية ...والدولة التي لا تصنع عذاءها ودواءها وسلاحها فسوف تكون أول الدول التي تفنى ... لنا شعب عظيم يستحق العيش بسلام وأمان ...الشعب لا يطلب الكثير يريد لقمة عيش وسكن و تعليم وتطبيب ...وأظن أن أغنياءنا إذا تكاثفوا فسوف يحقق هذا الهدف ... هذا القائد وطني نريد مثله مناصب المسؤولية وشكرا
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