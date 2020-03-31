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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الأمطار بشوارع الرباط

الأمطار بشوارع الرباط

الثلاثاء 31 مارس 2020 - 22:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - بنت الرباط الثلاثاء 31 مارس 2020 - 23:02
شكرا جزيلا لكم على هذه النزهة الليلية الهادئة. اشتقت لمدينتي و أهلي
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2 - dima maroc الثلاثاء 31 مارس 2020 - 23:27
العصيمة الغالية توحشتك
دبا نولي
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3 - chakib الثلاثاء 31 مارس 2020 - 23:32
سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضى نفسه و زنة عرشه و مداد كلماته.
الحمد لله كثيييييييييييييييييييرا على امطار الخير
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