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كُتّاب وآراء
مستجدات كورونا بالمغرب
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 19:07
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - DALAMOUNI الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:34
الله ايبشرنا بالخير. والصحة والسلامة لنا ولجميع البشر. فرحتنا الله ايفرحك ننتظر البشرى السارة انشاء الله
2 - مرضى الصرع الأربعاء 01 أبريل 2020 - 21:50
إلى السيد وزير الصحة ومندوب الوزارة والمكلف بصيدليات المستشفيات الحكومية التفاتة لمرضى الصرع وانتم تعلمون مرضى الصرع معرضون للخطر والموة في أي وقت ادا لم ياخدو دواءهم ومرضى الصرع أغلبهم بدون عمل ويعانون الضروف مع أنه هناك مرضى ميسورين ومرضى دكاترة وأساتذة ومحامون للأسف مرضى الصرع مقصيون من الالتفاتة لهدا نترجى ونطلب منكم توفير دواء ديباكين
3 - fatyاسبانيا الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:00
الله ايشافي الجمع المرضئ وايرحم جميع الموتئ , الوزارة الصحة كان قرار ذكي باستعمال هد العقار Chloroquine)اللي كان يستعمل في فرنسا والصين وكوريا الجنوبيا والان يستعمل في المغرب في اطاليا واسبانيا وشكرا لكل الطاقم الصحي من اطباء وممرضين والله مع كل من يحافض علئ بلادنا الحبيب .
4 - adilovski الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:02
لماذا الرجال هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا مقارنة مع النساء هل هناك عامل فيزيو لوجي أو شيء من هذا القبيل لا بد من شرح هذه الأمور
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