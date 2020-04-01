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كُتّاب وآراء
مع مُصاب بفيروس كورونا
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
1 - هيثم اسعيدي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:12
الله يشافيه مسكين .وجميع الدين اصيبو به.وخاصنا ناخدو لاحتياطات تحت حملة بقا فدارك.
2 - nad الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:12
الله اشفييك الله اشفييك اميين ايكتبليك عمر جديد ان الله على كل شيئ قدير
3 - kjkjkj الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:15
أولًا كنطلب من الله تعالى يا ربي يشافيه و يشافي جميع الناس بالعالم اجمع يا ربي.. الشيء الي لفت انتباهي هو علاش زعما صورتو الأكل واش للرد على الناس الي كيقولو ما كيعطيوهمش الأكل؟
الحقيقة حنا ما عارفناش شكون كيقول الحقيقة لكن كندعي لله سبحانه و تعالى الا كان اي خرق او ضلم للناس المرضى فالمستشفيات يبان الظالم. وفي نفس الوقت الي كانوا هاد الناس المراض كيحاولو يشوشو علينا كنقوليهم تقاو الله راكم رجل و رجل الهيه الله يشافيكم لكن الكذب من كلا الطرفين راه ممنوع خصوصا في ظل الأزمة الصحية و النفسية الي كيعاني منها الجميع و السلام.
الحقيقة حنا ما عارفناش شكون كيقول الحقيقة لكن كندعي لله سبحانه و تعالى الا كان اي خرق او ضلم للناس المرضى فالمستشفيات يبان الظالم. وفي نفس الوقت الي كانوا هاد الناس المراض كيحاولو يشوشو علينا كنقوليهم تقاو الله راكم رجل و رجل الهيه الله يشافيكم لكن الكذب من كلا الطرفين راه ممنوع خصوصا في ظل الأزمة الصحية و النفسية الي كيعاني منها الجميع و السلام.
4 - اليوسفية الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:19
الله اشفيك خويا ان شاء الله
و نتمنى من الله العلي العظيم ان يشفيك شفاء لا يغادر سقما...
و نسأل الله السلامة والعافية لجميع المسلمين والمسلمات و العالمين اجمعين
و نتمنى من الله العلي العظيم ان يشفيك شفاء لا يغادر سقما...
و نسأل الله السلامة والعافية لجميع المسلمين والمسلمات و العالمين اجمعين
5 - ادريس الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:19
اتمنى لك الشفاء العاجل وجميع مرضى هذا الوباء. وتحية شكر وتقدير إلى أطر الصحة الساهرين على خدمة المواطن
6 - أبراهيم الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:20
شفاك الله أخي وجميع المرضى، وحفظنا والعالم جميعا من هذا الوباء الفتاك.
7 - سومية سومية الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:24
الله يشافيه ويعافيه ويحفظ جنود الوطن لي مجندين على سلامتنا
8 - السلاوي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:25
للاسف الواقع شيء اخر الناس عاشين العداب فصبيطرات المغرب الى مامتوش بكورونا اموتو بالاهمال
9 - محمد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:26
تبارك الله عليك هكاذا يكون الانسان المؤمن بقدر الله خيره و شره هادئ و نفسيته مرتفعة ليقينه بمشيئة الله . دعواتنا لك بالشفاء العاجل أخي و لجميع المسلمين
10 - mouna الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:28
احياني عليكم مصاب ككان جميع المرضى غدي يتعاملو هكا كراحنا مكتجيناش الخلعة من هاد كورونا gاع
12 - aziz agadiri الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:29
أتمنى لك من كل قلبي الشفاء العاجل و ترجع سالما لعاءلتك و احبابك و شكرا لك على النصائح
13 - مواطنة الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:29
الله يشافيك أخويا،ويرفع علينا هدا الوباء عاجلا غير آجل،ويرحمنا رب العالمين يامن سبقت رحمته عدله
14 - مؤمن بالحي الذي لا يموت الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:31
اللهم ان لسنا اهلا للدعاء ولكنك للاجابة اهل ورب وقادر ربنا ارحم بلادنا مسها الضر ولا تقوى على شيء إلا برحمتك وأكف لا تملك سوى الدعاء أمام ابواب قوتك.
اللهم نسألك رحمة باطفالنا وشيوخنا وبلادنا بأن ترفع عنا بلاء طال بيوتك وعبادك. بلاء عجز عنه اهل الارض ولن يقوى عليه سوى رب السماء.
اللهم ان لا نسألك بأعمالنا بل نسألك برحمتك ونسألك بحزن بيتك الحرام الذي اشتاق للطاءفين العابدين.
اللهم ان ليس هذا إلا جند من جنودك بأمركم نزل وبأمرك يزول اللهم ان أدركنا نعما لم نكن نبصرها كانت بأبسط تفاصيل حياتنا وباتت محرمة علينا ارفع عنا البلاد والداء وارحمنا برحمتك ولا تردنا عن أبوابك خائبين
اللهم نسألك رحمة باطفالنا وشيوخنا وبلادنا بأن ترفع عنا بلاء طال بيوتك وعبادك. بلاء عجز عنه اهل الارض ولن يقوى عليه سوى رب السماء.
اللهم ان لا نسألك بأعمالنا بل نسألك برحمتك ونسألك بحزن بيتك الحرام الذي اشتاق للطاءفين العابدين.
اللهم ان ليس هذا إلا جند من جنودك بأمركم نزل وبأمرك يزول اللهم ان أدركنا نعما لم نكن نبصرها كانت بأبسط تفاصيل حياتنا وباتت محرمة علينا ارفع عنا البلاد والداء وارحمنا برحمتك ولا تردنا عن أبوابك خائبين
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