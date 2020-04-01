24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1213:3617:0519:5221:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ‪مهندسون ينتقدون ضعف الدعم المقرر ضد كورونا‬ (5.00)

  2. سلطات اسطنبول تدفنُ جثّة مهاجر مغربي مقتول برصاص "اليونان" (5.00)

  3. مبادرة لنقل المرضى مجانا (5.00)

  4. عندما عمّ الطاعون بوادي المغرب .. خلاء الأمصار وغلاء الأسعار (5.00)

  5. شفاء أسرة فرنسية من "مرض كورونا" في مراكش (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مع مُصاب بفيروس كورونا

مع مُصاب بفيروس كورونا

الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:00

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - هيثم اسعيدي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:12
الله يشافيه مسكين .وجميع الدين اصيبو به.وخاصنا ناخدو لاحتياطات تحت حملة بقا فدارك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - nad الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:12
الله اشفييك الله اشفييك اميين ايكتبليك عمر جديد ان الله على كل شيئ قدير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - kjkjkj الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:15
أولًا كنطلب من الله تعالى يا ربي يشافيه و يشافي جميع الناس بالعالم اجمع يا ربي.. الشيء الي لفت انتباهي هو علاش زعما صورتو الأكل واش للرد على الناس الي كيقولو ما كيعطيوهمش الأكل؟
الحقيقة حنا ما عارفناش شكون كيقول الحقيقة لكن كندعي لله سبحانه و تعالى الا كان اي خرق او ضلم للناس المرضى فالمستشفيات يبان الظالم. وفي نفس الوقت الي كانوا هاد الناس المراض كيحاولو يشوشو علينا كنقوليهم تقاو الله راكم رجل و رجل الهيه الله يشافيكم لكن الكذب من كلا الطرفين راه ممنوع خصوصا في ظل الأزمة الصحية و النفسية الي كيعاني منها الجميع و السلام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
4 - اليوسفية الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:19
الله اشفيك خويا ان شاء الله
و نتمنى من الله العلي العظيم ان يشفيك شفاء لا يغادر سقما...
و نسأل الله السلامة والعافية لجميع المسلمين والمسلمات و العالمين اجمعين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - ادريس الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:19
اتمنى لك الشفاء العاجل وجميع مرضى هذا الوباء. وتحية شكر وتقدير إلى أطر الصحة الساهرين على خدمة المواطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
6 - أبراهيم الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:20
شفاك الله أخي وجميع المرضى، وحفظنا والعالم جميعا من هذا الوباء الفتاك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
7 - سومية سومية الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:24
الله يشافيه ويعافيه ويحفظ جنود الوطن لي مجندين على سلامتنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - السلاوي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:25
للاسف الواقع شيء اخر الناس عاشين العداب فصبيطرات المغرب الى مامتوش بكورونا اموتو بالاهمال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
9 - محمد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:26
تبارك الله عليك هكاذا يكون الانسان المؤمن بقدر الله خيره و شره هادئ و نفسيته مرتفعة ليقينه بمشيئة الله . دعواتنا لك بالشفاء العاجل أخي و لجميع المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - mouna الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:28
احياني عليكم مصاب ككان جميع المرضى غدي يتعاملو هكا كراحنا مكتجيناش الخلعة من هاد كورونا gاع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - sihama الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:29
الله يشافيك ياربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - aziz agadiri الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:29
أتمنى لك من كل قلبي الشفاء العاجل و ترجع سالما لعاءلتك و احبابك و شكرا لك على النصائح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - مواطنة الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:29
الله يشافيك أخويا،ويرفع علينا هدا الوباء عاجلا غير آجل،ويرحمنا رب العالمين يامن سبقت رحمته عدله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - مؤمن بالحي الذي لا يموت الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:31
اللهم ان لسنا اهلا للدعاء ولكنك للاجابة اهل ورب وقادر ربنا ارحم بلادنا مسها الضر ولا تقوى على شيء إلا برحمتك وأكف لا تملك سوى الدعاء أمام ابواب قوتك.
اللهم نسألك رحمة باطفالنا وشيوخنا وبلادنا بأن ترفع عنا بلاء طال بيوتك وعبادك. بلاء عجز عنه اهل الارض ولن يقوى عليه سوى رب السماء.
اللهم ان لا نسألك بأعمالنا بل نسألك برحمتك ونسألك بحزن بيتك الحرام الذي اشتاق للطاءفين العابدين.
اللهم ان ليس هذا إلا جند من جنودك بأمركم نزل وبأمرك يزول اللهم ان أدركنا نعما لم نكن نبصرها كانت بأبسط تفاصيل حياتنا وباتت محرمة علينا ارفع عنا البلاد والداء وارحمنا برحمتك ولا تردنا عن أبوابك خائبين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.