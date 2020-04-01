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كُتّاب وآراء
إصابة محتملة بكورونا
الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
1 - محسن الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:43
إعتنو بعامل النظافة جيدا وعاملوه بنفس معاملة السياح الفرنسيين . على الله نسمعو خبار كتفرح بأنو تشافا . وماخفي أعظم
2 - ماريا الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:46
رجال النظافة يستحقون التقدير والاحترام والاحترام والرفع من الأجور. لولاهم لعمت المستنقعات في كل مكان ولتدمرت صحة المواطنين.
فاعمالهم جبارة لكن لا اهتمام بهم.الله يحفظهم ويتولاهم..من لايقدرهم لايستحق ان يتصف بالإنسان.
فاعمالهم جبارة لكن لا اهتمام بهم.الله يحفظهم ويتولاهم..من لايقدرهم لايستحق ان يتصف بالإنسان.
3 - مواطنة الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:49
و دوك الناس اللي مجموعين لاش؟ ياك كلشي خاصو يسد عليه؟ فيناهوا الحجر.
4 - خديجة الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:50
شعب فضولي بالفطرة ،اين تطبيق الحجر الصحي وعنوقهم تتطاول لتفقد الحالة وكانهم بصدد مشاهدة مباراة كرة القدم ،الله يهديكم دخلوا لديوركم الله يشافيه
5 - وهبي الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:52
السلام عليكم الاحتياطات الاخوان ناقصة من رجل الاسعاف إلا أخر واحد مثلا السيد مخرجينوا كيتمشى بلا باياص يعني غادي وكيشد والي كان شادوا حل الباب شد في البوانيي خاصنا تأطير ولو ليوم لجميع الاطر الله إدير شي تاويل ديال الخير ويهدي المستهترين منا بحالة هؤلاء العمال كما جاء في الفيديوا من جار المريض الله إشافيه
6 - لنتحد جميعا الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:53
اللهم اشفيه و جميع المرضى يا ارحم الراحمبن
7 - داوي خاوب الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:54
بغيت نعرف داك عرام دالبشر اللي خارج مامحله من الاعراب ، قلت الوعي ومادير .
8 - متفايل الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:56
نشا الله متكونش كورونا والله يشافيه ويعافيه
9 - عبد المجيد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:56
الله يلطف بيه و يعافيه و يحفظه لوليداتو مسكين
10 - yass الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:58
الله يحازيكم ما تهلاو فهاد ناش لكي هزو لنا وسخنا... الله يجازيكم لما وفرو لهم ظروف العمل و التعقيم... الله يرحم لكم الوالدين من هذا المنبر.
11 - مغربية الأربعاء 01 أبريل 2020 - 22:58
يا رب ما يكون عندو والو و تكون نتيجة التحاليل سلبية ان شاء الله.
12 - مواطن الأربعاء 01 أبريل 2020 - 23:03
اللهم رب الناس اذهب البأس و اشف هذا المريض و جميع المرضى، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءا لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم
13 - سيمو الأربعاء 01 أبريل 2020 - 23:04
تحية خالصة لرجال الوقاية المدنية الأوفياء الساهرين ليل نهار لحماية المواطنين وممتلكاتهم ❤❤❤❤❤❤
14 - غيثة الأربعاء 01 أبريل 2020 - 23:06
من خلال هدا الفيديو اضن ان جل سكلن هدا الحي لم يقوم بالحجر الصحي، و أرجو من المسؤولين المكلفين بنقل المصاب ان يحترموا الوضع فلمادا كل هده فوضى و كدالك على رجال السلطات إغلاق مداخل الشارع ، و تبعد الساكنة و تأمرهم بالإلتزام بمنازلهم، قبل انت تباشر نقل المصاب ...ودمتم سالمين
15 - اسامة الأربعاء 01 أبريل 2020 - 23:06
يا ربي تلطف بيهم واقيلا تاني عامل نظافة.
يا ربي ترحمنا و ترحمهم و تحفظنا و تحفظهوم.
يا ربي ترحمنا و ترحمهم و تحفظنا و تحفظهوم.
17 - الهلالي عبد الصمد الأربعاء 01 أبريل 2020 - 23:19
والله شيء يبكي القلب . عامل نضافة مسكين لا حول له ولا قوة عناء كبير و اجر قليل . المرجو الاهتمام به من كل النواحي . اللهم شافه وعافه
18 - ليلى الأربعاء 01 أبريل 2020 - 23:22
المفروض الاسعاف يسيفطوا معها شي رجال الامن بالزراوط يعطيوا لهادوك الجهلاء اللي مجوقين فقصوني .العيال صغار مطلوقين فين واليديهوم . الله يشافي هاد السيد وان شاء الله تكون نتيجة سلبية
20 - fatyاسبانيا الأربعاء 01 أبريل 2020 - 23:38
الله ايشافه يجيب العناية بهد الطبقة الضعيفة اللي ضايعين من حقوقهم في كل شيئ يجيب علئ الشريكة الزيادة في الاجور للحفاض علئ كرامتهما وعطاء لكل العمال القفازاة والكمامات والماء والمحلول جافيل والكحول لتعقيم لانهم عند انتهاء العمل ياكلون الاكل اللي معاهم بدون غسل اليدي للحفاض علئ صحتهم وكدالك يجيب علئ الناس ان لا يلقين بالمناديل الورقية اللي يمكن تكون مملوئة بالفيروسات نزلات البرد والمكروبات نرمها في السلة للازبال وهد عيب وحرام باش الاسعاف تاخرات .
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