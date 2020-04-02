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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الطوارئ الصحية في سلا

الطوارئ الصحية في سلا

الخميس 02 أبريل 2020 - 11:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - جمال ابن بطوطة الخميس 02 أبريل 2020 - 12:50
تحية للشرطة والجيش وكل الساهرين من القياد والمقدمين..ونتمنى التوفيق مقرونة بالنجاح
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4
2 - مغربي من السعودية الخميس 02 أبريل 2020 - 13:12
تحية الى رجال أمن الوطن
كنا في السابق أغلبية المغاربة يلومنكم ولكن الأن عرفنا قيمتكم لولا هذ الناس بعد الله ماذا كان سيقع في المغرب
1 عدم الأمن
2 السيبة لأصبح أصحاب السيوف لا رادع لهم
3 تجار الأزمات لضعافوا الأسعار وأصبحت لهم سوق سوداء وسيرجعون بالشعب المغربي سنوات الجوع والسيبة والطاعون
4 لآنتشرى وباء كروونا وأصبحت كارثة في المغرب
5 نقولها ونعتذر بعض قلة المغاربة لا يعرفون شيء أسموا كروونا وباء خطرجدا كما شاهدنا في المقاهي التي تم فضحها المخالفة لشيء أسموا القانون وأصحابها ضاربين أولا شيء بالخطر والقانون بعرض الحائط وكأن هذ رجال السلطة والقلب النابض في هذه الأزمة لفي الخطوط الأمامية أبناء الوطن المغربي رجال الإسعاف تم الأطباء تم الممرضيين أحييهم ونساأل الله أن يحفظهم ويكلل أعمالهم بالنجاح ....
فنسأل الله العلي القدير أن يرفع عنا هذ الوباء المعدي القاتل عن بلدنا المغرب وكل بلدان العالم والبشرية جمعاء
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3
3 - عباس الخميس 02 أبريل 2020 - 13:28
هادا الانتشار لرجال الأمن مشكورين ، ولكن يعني أن فءات عريضة جدا منا لايتيقون في حكامنا ومسيرينا لاسباب عدة ( هاده التقة هي التي وراء نجاح الصين في محاربة الفيروس حسب فهمي )
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-1
4 - مقيم بهولندا الخميس 02 أبريل 2020 - 13:32
غلط رجال الأمن حتى هما متجمعين راه كورونا هذا ما كيخافش من حتى واحد
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3
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