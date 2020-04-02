24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
02/04/2020
الأيام القادمة
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:43
|07:11
|13:36
|17:05
|19:52
|21:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- حجز نصف طن من "الماحيا" بمدينة أكادير
- افتضاض بكارة طفلة يورط عشرينيا ناحية اشتوكة
- الحجر الصحي يطال عشرات المخالطين لمصابيْن بكورونا ببوجدور
- رصيف الصحافة: مموّن القصر يقدّم وجبات إلى أطباء ومرضى كورونا
- عامل إقليم سطات يتفقّد مرضى فيروس "كوفيد ـ 19"
- الرفع من صوت القرآن في زمن "الطوارئ الصحية" يثير سجالا مغربيا - (155)
- وزارة الصحة: 40 حالة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 642 - (132)
- شكوك تلف جودة مُعدات وأجهزة طبية صينية مُرسلة إلى المغرب - (127)
- بعد جائحة كورونا .. هل يعتمد المغرب "التعليم عن بعد" بالمستقبل؟ - (116)
- الوكالة الأوروبية تحذر من استخدام أدوية "الملاريا" لعلاج "كورونا" - (80)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الطوارئ الصحية في سلا
الخميس 02 أبريل 2020 - 11:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - جمال ابن بطوطة الخميس 02 أبريل 2020 - 12:50
تحية للشرطة والجيش وكل الساهرين من القياد والمقدمين..ونتمنى التوفيق مقرونة بالنجاح
2 - مغربي من السعودية الخميس 02 أبريل 2020 - 13:12
تحية الى رجال أمن الوطن
كنا في السابق أغلبية المغاربة يلومنكم ولكن الأن عرفنا قيمتكم لولا هذ الناس بعد الله ماذا كان سيقع في المغرب
1 عدم الأمن
2 السيبة لأصبح أصحاب السيوف لا رادع لهم
3 تجار الأزمات لضعافوا الأسعار وأصبحت لهم سوق سوداء وسيرجعون بالشعب المغربي سنوات الجوع والسيبة والطاعون
4 لآنتشرى وباء كروونا وأصبحت كارثة في المغرب
5 نقولها ونعتذر بعض قلة المغاربة لا يعرفون شيء أسموا كروونا وباء خطرجدا كما شاهدنا في المقاهي التي تم فضحها المخالفة لشيء أسموا القانون وأصحابها ضاربين أولا شيء بالخطر والقانون بعرض الحائط وكأن هذ رجال السلطة والقلب النابض في هذه الأزمة لفي الخطوط الأمامية أبناء الوطن المغربي رجال الإسعاف تم الأطباء تم الممرضيين أحييهم ونساأل الله أن يحفظهم ويكلل أعمالهم بالنجاح ....
فنسأل الله العلي القدير أن يرفع عنا هذ الوباء المعدي القاتل عن بلدنا المغرب وكل بلدان العالم والبشرية جمعاء
كنا في السابق أغلبية المغاربة يلومنكم ولكن الأن عرفنا قيمتكم لولا هذ الناس بعد الله ماذا كان سيقع في المغرب
1 عدم الأمن
2 السيبة لأصبح أصحاب السيوف لا رادع لهم
3 تجار الأزمات لضعافوا الأسعار وأصبحت لهم سوق سوداء وسيرجعون بالشعب المغربي سنوات الجوع والسيبة والطاعون
4 لآنتشرى وباء كروونا وأصبحت كارثة في المغرب
5 نقولها ونعتذر بعض قلة المغاربة لا يعرفون شيء أسموا كروونا وباء خطرجدا كما شاهدنا في المقاهي التي تم فضحها المخالفة لشيء أسموا القانون وأصحابها ضاربين أولا شيء بالخطر والقانون بعرض الحائط وكأن هذ رجال السلطة والقلب النابض في هذه الأزمة لفي الخطوط الأمامية أبناء الوطن المغربي رجال الإسعاف تم الأطباء تم الممرضيين أحييهم ونساأل الله أن يحفظهم ويكلل أعمالهم بالنجاح ....
فنسأل الله العلي القدير أن يرفع عنا هذ الوباء المعدي القاتل عن بلدنا المغرب وكل بلدان العالم والبشرية جمعاء
3 - عباس الخميس 02 أبريل 2020 - 13:28
هادا الانتشار لرجال الأمن مشكورين ، ولكن يعني أن فءات عريضة جدا منا لايتيقون في حكامنا ومسيرينا لاسباب عدة ( هاده التقة هي التي وراء نجاح الصين في محاربة الفيروس حسب فهمي )
4 - مقيم بهولندا الخميس 02 أبريل 2020 - 13:32
غلط رجال الأمن حتى هما متجمعين راه كورونا هذا ما كيخافش من حتى واحد
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4