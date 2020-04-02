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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | متعافية من كورونا بتطوان

متعافية من كورونا بتطوان

الخميس 02 أبريل 2020 - 18:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - حسن الخميس 02 أبريل 2020 - 18:46
بالشفاء العاجل لجميع المسلمين إن شاء الله
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14
2 - الحمد لله الخميس 02 أبريل 2020 - 18:48
هل التصفيق هو شكر الله على الشفاء وإزالة غمة هذا البلاء؟؟
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-11
3 - مغربية الخميس 02 أبريل 2020 - 18:48
كيفاش الحالة دخلات للمستشفى في 20 فبراير و دارو ليها التحاليل ؟؟؟؟؟؟؟ و حنا اول حالة تعلن عليها في مارس ؟؟؟؟؟؟؟؟ ...
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26
4 - mohssine الخميس 02 أبريل 2020 - 19:05
الحمد لله على سلامتها عقبال المسلمين أجمعين فكل بقاع العالم يا ربي و الإنسانية جمعاء
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3
5 - ملاحظ الخميس 02 أبريل 2020 - 19:09
كيفاش 20 فبراير...
هذا كلام خطير، وهذا يتناقض مع المعطيات الرسمية...
المرجو رد المسؤولين من وزارة الصحة...
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16
6 - عبد الصمد الخميس 02 أبريل 2020 - 19:17
يجب على هاد السيدة الاكثار من الصدقات ومن شكر الله عز وجل لان الاه هو الشافي والمعافي
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