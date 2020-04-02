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كُتّاب وآراء
متعافية من كورونا بتطوان
الخميس 02 أبريل 2020 - 18:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
2 - الحمد لله الخميس 02 أبريل 2020 - 18:48
هل التصفيق هو شكر الله على الشفاء وإزالة غمة هذا البلاء؟؟
تعليق غير لائق
-11
3 - مغربية الخميس 02 أبريل 2020 - 18:48
كيفاش الحالة دخلات للمستشفى في 20 فبراير و دارو ليها التحاليل ؟؟؟؟؟؟؟ و حنا اول حالة تعلن عليها في مارس ؟؟؟؟؟؟؟؟ ...
4 - mohssine الخميس 02 أبريل 2020 - 19:05
الحمد لله على سلامتها عقبال المسلمين أجمعين فكل بقاع العالم يا ربي و الإنسانية جمعاء
5 - ملاحظ الخميس 02 أبريل 2020 - 19:09
كيفاش 20 فبراير...
هذا كلام خطير، وهذا يتناقض مع المعطيات الرسمية...
المرجو رد المسؤولين من وزارة الصحة...
هذا كلام خطير، وهذا يتناقض مع المعطيات الرسمية...
المرجو رد المسؤولين من وزارة الصحة...
6 - عبد الصمد الخميس 02 أبريل 2020 - 19:17
يجب على هاد السيدة الاكثار من الصدقات ومن شكر الله عز وجل لان الاه هو الشافي والمعافي
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