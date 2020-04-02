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كُتّاب وآراء
الطوارئ الصحية بتاكزيرت
الخميس 02 أبريل 2020 - 18:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - كريم الخميس 02 أبريل 2020 - 22:27
الغريب العجيب ان القوات العمومية عددها أكثر من المطلوب حوالي خمسة عشر سيارة وهي تطيق صفارات الانذار في جو استعراضي بهلواني ولاحوا أيضا ميف يتعرض رجال الامن انفسهم والمواطنين للخطر أثناء مراقبة ساءق السيارة حوالي ستتة أشخاص او أكثر واقفين امن باب السيارة في حين يكفي واحد فقط وحتى أثناء تقديم الوع لاحد المواطنين فان كل الانفار تتجمع في حلقة الكتف للكتف
ورايت في فيديوهات أخرى كيف ان القوات المساعدة تجري عندما تجري القايدة ويتوقفون عندما تتوقف ويتحدثزن عندما تتحدث ويصممتون عندما تصمت مما يجعل المواطن يطفيئ كل شيئ ولا يستوعب شيئا رغم ان مهمة القوات العمومية هي مراقبة حظر التجوال وليس توبيخ الناس وطرق ابوابهم ,, تنقصهم بعض الاحترافية
ورايت في فيديوهات أخرى كيف ان القوات المساعدة تجري عندما تجري القايدة ويتوقفون عندما تتوقف ويتحدثزن عندما تتحدث ويصممتون عندما تصمت مما يجعل المواطن يطفيئ كل شيئ ولا يستوعب شيئا رغم ان مهمة القوات العمومية هي مراقبة حظر التجوال وليس توبيخ الناس وطرق ابوابهم ,, تنقصهم بعض الاحترافية
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