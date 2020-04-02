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كُتّاب وآراء
شفاء طالبة من كورونا
الخميس 02 أبريل 2020 - 21:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - شكرا للطاقم الطبي الخميس 02 أبريل 2020 - 22:12
الحمد لله على سلامتك أختي، ونحيي الطاقم الطبي وكل من ساهم من بعيد او من قريب في سلامة وصحة المواطنين. ولناخذ العبرة من هذا الوباء في إصلاح منظومة الصحة وايفادها ميزانية مهمة في السنين المقبلة وعلى كليات الطب في المغرب ان ترفع من نسبة قبول الترشيح في المجال الصحي، كالطب ومهن التمريض عموما،
2 - بثينة الخميس 02 أبريل 2020 - 22:14
على سلامتك ابنتي والله يحد البأس ويطلق بالعباد
3 - استادة الخميس 02 أبريل 2020 - 22:29
على سلامتك اقسم بالله بكيت من شدة الفرح رغم اني لا أعرفها
ونطلب الشفاء العاجل لكل مريض
ونطلب الشفاء العاجل لكل مريض
4 - ابراهيم الخميس 02 أبريل 2020 - 22:38
الحمد لله على سلامتك أختي. اللهم ربي افتح مساجدك وارفع عنا هذا الوباء
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