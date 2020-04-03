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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | جهاز مغربي لتعقيم المداخل

جهاز مغربي لتعقيم المداخل

الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:12

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - OUSSAMA الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:20
هذا ليس بجديد شاهدنا هذا الجهاز في تركيا و رغم دلك تحية لهده الشركة
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2 - مراقب من طنجة الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:20
لماذا أعطي المكروفون للمستجوب خصوصا أنه لا يحمل القفازات الوقائية. أرجو الإنتباه !!!
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3 - ptex الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:21
أريد إجابة من المختصين.
لنفرض جدلا أن شخصا مصاب بكورونا دون أن يدري، هل يمنع هذا التعقيم أن يُعدي هذا الشخص أشخاصا يلتقي بهم مهما هم كذلك مروا من جهاز التعقيم؟؟
موووحآآآال.
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4 - Adil mek الجمعة 03 أبريل 2020 - 12:23
المغرب خاصو يراجع الاولويات ديالو ميزانية البحث العلمي خاصها تتضاعف على حساب بعض النفقات الاقل اهميه
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