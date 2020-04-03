24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4207:1013:3617:0519:5321:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تعاضد العلم والدين في مواجهة وبــاء كورونا (5.00)

  2. تعويض المتوقفين عن العمل بسبب كورونا يتجاوز 5 مليارات درهم (5.00)

  3. متعافية من "كوفيد - 19" تغادر مستشفى تطوان (5.00)

  4. طفل ينهي حياته شنقا وسط مدينة القصر الكبير (5.00)

  5. "فيروس كورونا" يصل إلى رئيس البرلمان الإيراني (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تعافي أسرة فرنسية بمراكش

تعافي أسرة فرنسية بمراكش

الجمعة 03 أبريل 2020 - 01:01

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مواطن حر الجمعة 03 أبريل 2020 - 01:23
هذا عمل جبار اسعدنا كثيرا واثلج صدورنا فنحن امام وباء يفتك بالبشرية في كل مكان..هنيءا للساءحين الفرنسيين..نتمنى الشفاء للجميع على كوكب الارض يارب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - azul الجمعة 03 أبريل 2020 - 01:39
Bravo au staff médical de Marrakech. Toutes nos pensées aux patients Marocains
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.