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كُتّاب وآراء
تعافي أسرة فرنسية بمراكش
الجمعة 03 أبريل 2020 - 01:01
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مواطن حر الجمعة 03 أبريل 2020 - 01:23
هذا عمل جبار اسعدنا كثيرا واثلج صدورنا فنحن امام وباء يفتك بالبشرية في كل مكان..هنيءا للساءحين الفرنسيين..نتمنى الشفاء للجميع على كوكب الارض يارب
2 - azul الجمعة 03 أبريل 2020 - 01:39
Bravo au staff médical de Marrakech. Toutes nos pensées aux patients Marocains
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