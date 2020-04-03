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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | إيواء أطفال الشوارع

إيواء أطفال الشوارع

الجمعة 03 أبريل 2020 - 15:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - نتأسف. تطوان. الجمعة 03 أبريل 2020 - 15:50
ليسوا اطفال الشوارع وإنما هم ضحايا التخلي عنهم من طرف الجميع.
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7
2 - عمير علي الجمعة 03 أبريل 2020 - 15:55
بعد هذه النازلة يجب على الدولة العميقة ان تغير نظرتها للشعب وتعمل على الاهتمام بالقطاعات الاجتماعية والتعليمية والصحية !!
باركة ستون سنة من الأخطاء الكارثية التي دمرت البلد في مختلف القطاعات الحيوية التي تهم الحياة اليومية للمواطن !!
يجب العمل على اعادة المصداقية والمصالحة مع المواطن وتضييق الهوة بينه وبين من بيدهم امر الباد !!
باركة من اللاعقاب واللامساءلة والريع والرشوة باركة من مساندة رموز الفساد السياسي والسلطوي من اجل الحكم والتحكم
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11
3 - المخلوف الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:11
المرجو ان يعاد النظر في تسميتهم باطفال الشوارع فهم ضحية مجتمع بأسره.
ألاحبذا لو سموا الاطفال الذين فرض عليهم الشارع،او الاطفال ضحايا المجتمع،او الاطفال المتخلى عنهم........،حفاضا لكرامتهم وصونا لها
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4 - Emmanuel KANT الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:48
Tout d’abord un grand bravo à cette association et aux personnes qui y travaillent. JAZAKOUM ALLAH KHAYRAN. Je ne peux pas m’empêcher de pousser Un Coup de gueule contre ceux qui nous gouvernent, contre le ministère des affaires sociales et ces INCAPABLES QUI SONT À SA TÊTE. Ces jeunes ont besoin d’être protégés pour éviter de gros problèmes demain. Si leur familles ont démissionné c’est à l’état de prendre le relai et leur garantir un refuge et une formation pour qu’ils puissent devenir autonomes. Iwa baraka men le3guez oulamoubalate. Allah yakhod fikoum alhaq.
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