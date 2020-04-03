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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الأسواق في زمن كورونا

الأسواق في زمن كورونا

الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مجرد رأي الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:23
انعدام المسؤولية عند المجتمع المدني الكل كيفكر غير فكرشو
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3
2 - Brayk الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:34
Réduire les heures d'ouverture n'est pas une bonne idée, car les clients vont tous arriver en même temps et donc ça va créer une foule qui favorise la propagation du virus.
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6
3 - تباعدوا الجمعة 03 أبريل 2020 - 16:39
يجب اغلاق السوق و السماح لأربعة اشخاص في الدخول وعندوخروجهم يدخل اربعة اشخاص اخرون ويجب تخصيص باب للدخول و باب اخر للخروج حتى لا يحدث اي تزاحم
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3
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