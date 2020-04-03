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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | دوريات أمنية ليلية

دوريات أمنية ليلية

الجمعة 03 أبريل 2020 - 18:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - الوطن الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:43
كل الشكر لمن يحمي صحة وأمن هذا الوطن ولكن لدي رجاء المرجو عدم تسجيل فيديوهات أثناء أداء العمل لانه واجب، لأن هناك أناس يعملون في الخفاء ولاينشرون الفيديوهات اتسائل كم يوجد من قائد اوعميد شرطة في المملكة، لو كل واحد نشر عمله....... اظن أنكم فهمتوني.
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