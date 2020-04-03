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كُتّاب وآراء
مبادرة سلة الفقير
الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - Hassan Dima الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:21
المبادرة جيدة الله المستعان فقط للتدگير لا بديل أفضل من الميگا
2 - جلال الوجدي الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:28
لله درك يا وطني و يا شعب وطني صورة و لا أروع عن التكافل و حب الخير للغير و قولة كيف أبيت شبعان و إخواني في الله و جيراني يبيتون جوعانين . الله أكبر و الحمد لله مازال الخير و الحب للآخر و في هادا فليتنافس المتنافسون. جازاكم الله كل خير.
4 - yas الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:32
الله يجعلها لكم بالميزان المقبول
وسعدات الي قدرو الله يدير الخير فهاذ الضروف
وسعدات الي قدرو الله يدير الخير فهاذ الضروف
5 - Youssef الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:46
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون .
إن التسابق إلى الخير وعمل الخير بين الناس قد يعتبره الكثير أنه سلوك في متناولهم يمارسونها اينما شاؤوا ووقتما شاؤوا بل الخير يبقى بتوفيق من الله سبحانه وبمشيئة الله يبلغه الذين يؤمنون به ويخشون عذابه وعقابه ويحبونه فيحبهم الله وليس الغافلون والسفهاء والمستعلون في الارض .
إن التسابق إلى الخير وعمل الخير بين الناس قد يعتبره الكثير أنه سلوك في متناولهم يمارسونها اينما شاؤوا ووقتما شاؤوا بل الخير يبقى بتوفيق من الله سبحانه وبمشيئة الله يبلغه الذين يؤمنون به ويخشون عذابه وعقابه ويحبونه فيحبهم الله وليس الغافلون والسفهاء والمستعلون في الارض .
6 - لمي الجمعة 03 أبريل 2020 - 19:51
الله يتاوينا على الخير دائما وابدا و ينزل الشفاء التام على وطننا و كافة الأمة الاسلامية
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