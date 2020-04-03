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كُتّاب وآراء
حصيلة كورونا في المغرب
الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:16
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - Immigre الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:41
Ce chiffre va vraiment augmenter si les marocains et les marocaines ne restent pas chez eux ! Prenez l’exemple de l’Espagne Italie France UK Belgique les USA les pays qui ont les bons hôpitaux mais trop tard ils ont laissé faire leurs populations et ont tardé de prendre les bons décisions restez chez vous svp je vous en supplie je suis MRE chez moi depuis plus que 3 semaines je sais ce qui se passe ici attention attention no
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2 - Hassan D الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:45
لگي تطبق قواعد السلامة لابد من مستلزماتهـا التي ثمنهـا مرتفع وإن وجدت مسألة أريد أن أشير إليهـا لأن هـناك فعلا تناقد تجد أصحاب محلات الخمور مفتوحة والغريب أن الوافدين عليهـا ليسو من المنطقة ربما لذالك يمگن للمقدم إوقع لك على ورقة الخروج التي تشمل من أجل غاية ملحة گما أنه لم نرى أيا من رجال السلطة أما المتجر اللذي من المفروض إبيع الخمر لغير المسلمين لماذا أغلق محل الحلاق وغيره والأخير لا ؟؟؟؟؟
3 - باحث جامعي الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:45
يا استاد موقع وزارتكم يقول ان جهة كلميم مسجلة فيها فقط حالة واحدة فحين صرحتم البارحة على لسانكم انه يوجد حالتين نريد ان نفهم واش هناك غلط او اشنو
4 - Mohamed الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:49
الحمد لله ما دام اليومين الأخيرين عرفا ارتفاع في عدد الشفاء فالأيام المقبلة ان شاء الله سنسمع اخبار تثلج الصدر وذلك بارتفاع اكثر لعدد الأشخاص المتعافين بالعشرات ونتمنى أيضا ان يقل عدد العدوى حتى نسجل ان شاء الله رقم الصفر في الاصابات. ونتمنى أن يلتزم الجميع بالتعليمات الموجهة من السلطة و وزارة الصحة. تحية اكبار إلى جميع أطر الصحة كدا أجهزة الأمن من القوات المسلحة والدرك والقوات المساعدة والشرطة والوقاية المدنية الساهرين على حماية الوطن. بقا فدارك.
5 - mohajir الجمعة 03 أبريل 2020 - 20:54
اللهم بلدنا الحبيب و كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكل البشرية من هذاالوباء، بعد كورونا يجب أن يكون مغايرا لما قبله فهو إنذار من رب العلى لكل من تجبر وتكبر ولكل ضالم ومرتش ومحتال ولكل مخادع في عمله وواجبه ولكل فاسد ومفسد، على المغاربة أن يستفيدوا من هذه المحنة وأن يهتموا بالعلم والمعرفة وبالبحث العلمي والصناعة وأن يبتعدوا عن متابعة فيديوهات التفاهة والتشهير بأعراض الناس والمتاجرة بها وعن الشعودة والعنف وعلى الدولة أن تشجع أهل العلم والفكر والمعرفة وتمنح لهم الأوسمة فهم أولى بها من المغنيات والراقصات وأن تأخد بأيديهم وتقام لهم منتديات وندوات للعلم والمعرفة بدل مهرجانات الرقص والموسيقة الرذيئة التي تدمر مجتمعاتنا وقيمنا وتبعدنا عن ديننا ودنيانا والله المستعان
6 - مواطن الجمعة 03 أبريل 2020 - 21:08
المرجو منكم طرح هذا السؤال : هل هذا المرض مسيطر عليه في بلادنا؟ هل جميع الحالات الايجابية لحد الان معروف مصدر اصابتها ام هناك حالات مجهولة المصدر؟ شكرا.
8 - Bidawi 1966 الجمعة 03 أبريل 2020 - 21:22
سي الايوبي هذا نداء وصرخة اليكم :ارفعوا عدد تحليلات الدمويه والفحوصات لان الرقم اليومي للفحص جد جد جد ضعيف والارقام التي تصرحون بها لرئي العام غير دقيقة فلا يعقل المغرب 40 مليون و زيادة وانتم تمشون كالسلحفاة في تحليلات المختبرية ..افتحوا المختبرات الخاصة لمساعدتكم بل من واجبهم الوطني ان يساهموا من اجل الوطن....
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