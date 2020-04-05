24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
05/04/2020
الأيام القادمة
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:39
|07:07
|13:35
|17:05
|19:55
|21:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- تدخلات الوقاية المدنية لنقل "مصابي كورونا" تلقى إعجاب المغاربة
- المستشفى العسكري ببنسليمان
- منتخبون يحذرون من "كورونا" بميناء سيدي إفني
- "كورونيات" نعمان لحلو تشيد بأدوار أسرة التعليم
- ندوات افتراضية تواجه الطوارئ بالتواصل المعرفي
رصيف الصحافة: المغرب يحتاج ظهور "تحاليل كورونا" في 30 دقيقة (5.00)
- وفاة أول طبيبة بسبب "كوفيد - 19" في المغرب - (192)
- 122 إصابة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة .. الحصيلة: 883 - (189)
- "بيانات فوق القانون" .. مصدر أمني يرد على جماعة العدل والإحسان - (99)
- إصابات جديدة بـ"كورونا" في المملكة .. الحصيلة: 919 حالة مؤكدة - (97)
- عداد إصابات كورونا يواصل الارتفاع بالمغرب .. الحصيلة: 858 حالة - (96)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
طاكسي في زمن كورونا
الأحد 05 أبريل 2020 - 12:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - محمد ابوا هبة الله الأحد 05 أبريل 2020 - 12:43
عندي إستفسار حول التعرفة ديال الطاكسي صغيرة في زمن الساعة الإضافية... رغم أن سقف التعرفة + 50 في المائة الليلية يبدأ مع الثامنة بالتوقيت القديم وفي عهد التوقيت الجديد هي دائما الثامنة ليلا مع العالم أن الثامنة الجديدة هي السبعة لقديمة.. وكون هاد الزيادة طبقوها جهات رسمية كون حلينا فامنا..
2 - لا تحية لمول الطاكسي الأحد 05 أبريل 2020 - 12:51
للأسف سائقو الطاكسيات خرقوا فجوة عميقة بينهم وبين المواطن في هذه الجائحة بتلك الزيادات اللاأخلاقية واللاقانونية.. وقد يستمرون على تلك الزيادة حتى بعد انكشاف هذا الوباء لان أكثرهم أشخاص جشعون
3 - الرباط الأحد 05 أبريل 2020 - 13:05
بالنسبه لصحاب الطاكسيات ماليهم حتى شي تغطيه الصحيه وما عندهمش الحق في هذا البلاد وضايعين وبالنسبه للشيفور اللي هو زيرو بولون اش غاياكل وليداته في هذه المحنه هذه لي تيجيبو النهار تيديه الليل وبالنسبه للشيفور الطاكسي راهم محن ما عندهم ما يوكل اولاده وشوفوا من حال الشيفور اللي هو زيرو بولون معلم الشكاره عنده الياقوت اليومي و عنده السته الطاكسيات حتى سبعه واش تتخدم عند المعلم الشكاره من 350 درهم في النهار وعاد بلان ديال المازوط الشيفور اللي هو زيرو بولون الى شاتلي هي 100 درهم ولا 80 درهم را يحمد الله ويشكر القطع ديال طاكسيات راه مهماش وكاين باك صاحبي بالنسبه لي انا شيفور زيرو بولون فوت امري لله وحسبنا الله ونعم الوكيل اش غاتقول الله سبحانه وتعالى
4 - عبد الحميد الأحد 05 أبريل 2020 - 13:09
أنا صاحب سيارة أجرة بمدينة سلا. لقد تم وقق جميع الطاكسيات 24/24 بمدينة سلا.
ماهو الحل مع مول لكريمة و لكريدي و التأمين.
كارثة والله حتى كارثة
ماهو الحل مع مول لكريمة و لكريدي و التأمين.
كارثة والله حتى كارثة
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4