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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | طاكسي في زمن كورونا

طاكسي في زمن كورونا

الأحد 05 أبريل 2020 - 12:25

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمد ابوا هبة الله الأحد 05 أبريل 2020 - 12:43
عندي إستفسار حول التعرفة ديال الطاكسي صغيرة في زمن الساعة الإضافية... رغم أن سقف التعرفة + 50 في المائة الليلية يبدأ مع الثامنة بالتوقيت القديم وفي عهد التوقيت الجديد هي دائما الثامنة ليلا مع العالم أن الثامنة الجديدة هي السبعة لقديمة.. وكون هاد الزيادة طبقوها جهات رسمية كون حلينا فامنا..
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2 - لا تحية لمول الطاكسي الأحد 05 أبريل 2020 - 12:51
للأسف سائقو الطاكسيات خرقوا فجوة عميقة بينهم وبين المواطن في هذه الجائحة بتلك الزيادات اللاأخلاقية واللاقانونية.. وقد يستمرون على تلك الزيادة حتى بعد انكشاف هذا الوباء لان أكثرهم أشخاص جشعون
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7
3 - الرباط الأحد 05 أبريل 2020 - 13:05
بالنسبه لصحاب الطاكسيات ماليهم حتى شي تغطيه الصحيه وما عندهمش الحق في هذا البلاد وضايعين وبالنسبه للشيفور اللي هو زيرو بولون اش غاياكل وليداته في هذه المحنه هذه لي تيجيبو النهار تيديه الليل وبالنسبه للشيفور الطاكسي راهم محن ما عندهم ما يوكل اولاده وشوفوا من حال الشيفور اللي هو زيرو بولون معلم الشكاره عنده الياقوت اليومي و عنده السته الطاكسيات حتى سبعه واش تتخدم عند المعلم الشكاره من 350 درهم في النهار وعاد بلان ديال المازوط الشيفور اللي هو زيرو بولون الى شاتلي هي 100 درهم ولا 80 درهم را يحمد الله ويشكر القطع ديال طاكسيات راه مهماش وكاين باك صاحبي بالنسبه لي انا شيفور زيرو بولون فوت امري لله وحسبنا الله ونعم الوكيل اش غاتقول الله سبحانه وتعالى
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4 - عبد الحميد الأحد 05 أبريل 2020 - 13:09
أنا صاحب سيارة أجرة بمدينة سلا. لقد تم وقق جميع الطاكسيات 24/24 بمدينة سلا.
ماهو الحل مع مول لكريمة و لكريدي و التأمين.
كارثة والله حتى كارثة
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