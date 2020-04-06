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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أقنعة ضد الرذاذ

أقنعة ضد الرذاذ

الاثنين 06 أبريل 2020 - 12:46

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مجرد ملاحظ الاثنين 06 أبريل 2020 - 15:38
فكرة جيدة و منتوج رائع فعال في مواجهة انتشار كورونا و الحد منه و ربما افضل من الكمامات الواقية - حل هائل شكرا للمغاربة و دوما في الموعد و في الوقت المناسب و جد قادرون لو اتيحت لهم الفرصة - في دول اوربية يترددون في وضع الكمامات - علاش؟ لاسباب سيكولوجية استيتكية واهية مما يدل على هشاشة الانسان- غير انه في الاخير سوف يختار غريزة البقاء و سيضع حتما الكمامات الواقعية و التخلص من اوهام الحداثة و اوهام الجمال و اعطاء صورة ما--و سوف ايضا يجبرهم على تفهم الاخرين المختلفين و بالضبط التسامح مع لباس المسلمات او غيرهن من النساء المختلفات لاسباب تخصهن..الخ- موضوع لبس الكمامات فضح سيكولوجية بعض البشر الذين يعتقدون انهم افضل من بعض الاخرين-
المهم تحية لهؤلاء المغاربة و مزيدا من التفاعل و التضامن و ايجاد الحلول كيفما كانت..
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8
2 - Marocain du denmark الاثنين 06 أبريل 2020 - 15:43
En 2020 les gents travaillent encore avec les mains
En suid Danemark et Allemagne il y a que les rebots qui font tout
En tout cas merci à vous pour l'initiative et merci hespress
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-18
3 - ayoub الاثنين 06 أبريل 2020 - 15:44
ما المدة التي يبقى عليها الفيروس على القناع البلاستيكي
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0
4 - لمي الاثنين 06 أبريل 2020 - 15:47
شكرا لكل من ساهم في الحماية من هذا المرض،بالتوفيق و نحن فخورين بكم.
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7
5 - مواطنة الاثنين 06 أبريل 2020 - 15:54
تبارك الله عليكم و بالتوفيق ان شاء الله
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6
6 - nour الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:00
Juste un Grand Bravo!
Quant à nos responsables, cessez s'il vous plaît de sous-estimer l'effort maroco-marocain, on n'a plus !!!besoin de la france pour développer notre pays
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7 - فيصل الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:18
الله ولي التوفيق، تحية إجلال وتقدير لهؤلاء الشباب.
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0
8 - مغربية الاثنين 06 أبريل 2020 - 16:26
تبارك الله عليكم فخورة بولاد بلادي
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