دعم أصحاب راميد

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كُتّاب وآراء
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الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:26
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - samia الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:00
حنى وصلتنا الرسالة ولكن معطوناش الوقت والتاريخ وملي مشينا أي بنك أو بوسطة كيقولو لينا ماشي هنا والإزدحام بزاف هادا سبب خلانا خايفين من الإصابة بالعدوى مما أجبرنا على الإنسحاب دون الإستفادة.
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