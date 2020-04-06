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كُتّاب وآراء
درون لرصد المخالفين
الاثنين 06 أبريل 2020 - 20:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - رشيد الاثنين 06 أبريل 2020 - 20:39
ملاحظة: مسيرو. الدرون يمشون قريبا من بعظهم البعظ وفي بعظ المرات يقف اثنين للنظر في زر تسيير الآلة وهم في قرب شديد. برأيي هناك تناقض من ينصح المواطنين يخالف القوانين !!!!
2 - قولوا العام زين الاثنين 06 أبريل 2020 - 20:39
كاين بعض العناصر خاصك لهم الشرطة الهندية خصوصا بعد السادسة مساء لأن الشرطة الهندية تقول نزرق ليه ضهرو ولايكحل وجهنا وصحة العامة قبل كل شئ
3 - Me again الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:00
و جميع التكنولوجيات و الصناعات تهدف فقط الى المقاربة الأمنية؟ لما لا استعمالها في المقاربة التنموية و الصحية؟!!!
رغم الوباء الذي حذر من المقاربة الأمنية في استعمال التكنولوجية في التفتيش و التجسس و المنع و القمع و الحصار و رفع من قيمة البوليس و الشرطة و الكاردكورات و الحراس و العساسة في جميع أماكن التكتلات البشرية من مطارات و محطات و ادارات و ابناك و مراكز و أسواق و غيرها و دعى الى رفع قيمة و هبة الأطباء و الممرضين و المسعفين و المحسنين و المساعدين الموجودين في الواجهة لصالح المواطنين...
لو استعملنا الدرونات لمعرفة المحتاجين المنعزلين و لارسال الأدوية و الطعام و الضروريات لكان احسن طريقة لاستعمالها و للقضاء على الوباء نفسه!
رغم الوباء الذي حذر من المقاربة الأمنية في استعمال التكنولوجية في التفتيش و التجسس و المنع و القمع و الحصار و رفع من قيمة البوليس و الشرطة و الكاردكورات و الحراس و العساسة في جميع أماكن التكتلات البشرية من مطارات و محطات و ادارات و ابناك و مراكز و أسواق و غيرها و دعى الى رفع قيمة و هبة الأطباء و الممرضين و المسعفين و المحسنين و المساعدين الموجودين في الواجهة لصالح المواطنين...
لو استعملنا الدرونات لمعرفة المحتاجين المنعزلين و لارسال الأدوية و الطعام و الضروريات لكان احسن طريقة لاستعمالها و للقضاء على الوباء نفسه!
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