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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حصيلة كورونا في المغرب

حصيلة كورونا في المغرب

الاثنين 06 أبريل 2020 - 19:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - استادة الاثنين 06 أبريل 2020 - 20:44
يجب اعادة النظر في الصحة في المغرب فعدد المتوفين يساوي عدد المتعافين و هدا لا نراه في أي دولة أخرى
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