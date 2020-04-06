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كُتّاب وآراء
عماد.. متعافي من كورونا
الاثنين 06 أبريل 2020 - 20:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - مغربية كندية الاثنين 06 أبريل 2020 - 20:47
الحمد لله على سلامتك دعيت معك الله يشفي الجميع يارب , ادعو جلالة الملك محمد السادس نصره الله ان يضع دراسة التمريض و التطبيب بالمغرب تحت امرة الجيش كي يربي فيهم الضمير و التفاني في العمل
الانسان ملي ما يخافش من الله ما بقى ما تقال وجزيل الشكر للاطر الطبية المتفانية و التي تحمل ضمير جزاكم الله خير في الدنيا و الاخرة
الانسان ملي ما يخافش من الله ما بقى ما تقال وجزيل الشكر للاطر الطبية المتفانية و التي تحمل ضمير جزاكم الله خير في الدنيا و الاخرة
2 - الحمد لله الاثنين 06 أبريل 2020 - 20:48
الحمد لله على السلامة هادي اول حاجة، ثاني حاجة الى بغيتي الكمون يعطي ريحتو خاصك تحكو ، كنشكروك حيت نتا كنت سبب فالتغيير ، et la façon de parler نتاعك زوينة ، شكون متافق معايا :)
3 - Said الاثنين 06 أبريل 2020 - 20:55
أتمنى أن تكون هذه الإلتفاتة شاملة لجميع مستشفيات المغرب.
نعرف جميعا الحالة المزرية التي تنخر في مستشفياتنا.
نعرف جميعا الحالة المزرية التي تنخر في مستشفياتنا.
4 - yahya الاثنين 06 أبريل 2020 - 20:56
سجل اليوم رقم قياسي جديد في عدد الإصابات الجديدة ينذر بما هو أسوأ، فيما يخص عدد الحالات المتعافية سوف تتزايد مع الوقت إن شاء ألله ، لان المغرب لم يعرف تعدد الإصابات بالفيروس إلا مؤخرا وكما هو معلوم ففترة علاج الشخص المصاب تتطلب كاقل مدة فترة 12 يوم (مثلا المصابين هذا اليوم لن يتم شفاءه قبل 19 من الشهر الجاري مع إضافة فترة التأكد من العلاج التام) أما حالات الوفاة فممكن أن تحدث مباشرة بعد دخول المستشفى، إدا وبما أن حوالي 80% من المصابين حالتهم الصحية لا تدعوا للقلق ننتظر أن تعرف المرحلة المقبلة تعافي أعداد كبيرة من المصابين
على العموم وكخلاصة أعتقد أن الدولة تقوم بواجبها وأكثر في حدود المتاح ـ دعم توعية فحص إستشفاء ...ـ لكن مايحز في النفس عدم إنظباط المواطنين لإجراءات الطوارئ الصحية
على العموم وكخلاصة أعتقد أن الدولة تقوم بواجبها وأكثر في حدود المتاح ـ دعم توعية فحص إستشفاء ...ـ لكن مايحز في النفس عدم إنظباط المواطنين لإجراءات الطوارئ الصحية
5 - صلاح الدين الايوبي الاثنين 06 أبريل 2020 - 20:57
الحمد لله على السلامة
اللهم ارفع عنا هذا الوباء واحفظنا بما حفظت به الذكر الحكيم
اللهم ارفع عنا هذا الوباء واحفظنا بما حفظت به الذكر الحكيم
6 - كريم الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:00
الحمد لله على سلامتك... نسأل الله ينجينا من هذا البلاء و يحفظ بلادنا ... ان شاء الله ننجح في التغلب على هذا الداء بإذن الله و بالتزامنا جميعا
7 - oujdi الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:01
سؤال إلى الأخ المتعافى أداة كنت في انكلترا كم ستكون الفاتورة في المغرب على نفقة الدولة
8 - Red Pen الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:02
على سلامتك أخي. ولكن علاش حتى كي كون دايز ملكنا عاد كنوضوا نصوبو في الطرقان و البلاصة لي غادي يجي ليها. هاد الفيديو كي لخص كلشي.
9 - بدر بدر الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:02
أولا، على سلامتك
تانيا، تبارك الله عليك، معلم
تانيا، تبارك الله عليك، معلم
10 - سعيد أكادير الاثنين 06 أبريل 2020 - 21:02
على سلامتك خويا،أنا شفت الفيديو اللي درتي كان جد مؤثر،الحمد لله الآن تبدلو بعض الأمور بفضل صوتك،نتمنى أن يستفيد جميع المرضى في البلاد من الأكل الصحي والرعاية اللازمة.
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