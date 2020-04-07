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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الشرايبي والعلاج بالكلوروكين

الشرايبي والعلاج بالكلوروكين

الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 10:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - فارس بلا جواد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 10:27
وقيلة حنا فئران التجارب الي كانو تيقولو عليها دوك الدكاترة في القناة الفرنسية والمشكلة نهار سمعت تصريح وزير النقل الي تيشجع عليه واش تا الوزراء عندنا عندهم شركات أدوية زعمة!!!؟؟؟
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2 - عمار الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 10:43
جزاك الله خيرا اخي الطبيب نصيحة في محلها إن شاء الله
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3 - سليم الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 10:46
كلام في الصميم دكتور، هذا هو الحل الانجع لان المغرب لا يمتلك الامكانيات لاجراء تحاليل باعداد كبيرة وموسم الانفلونزا قد ولى وكل من ظهرت عليه اعراض الانفلونزا يحتمل بشكل كبير أن يكون مصاب بكورونا ويمكنه ان يتناول الأدوية بوصفة طبية وعلى السلطات ان تشدد على الصيدليات بان هذا الدواء لن يباع الا بوصفة طبية
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4 - أحمد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 10:49
الكمامات تباع اليوم عند الصيدلية ب درهمين للواحدة جوج دراهم ماشي ثمانين سنتيم كما أعلنت الحكومة
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