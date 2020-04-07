24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
07/04/2020
الأيام القادمة
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:36
|07:04
|13:35
|17:05
|19:56
|21:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- "عاصفة السيتوكين" .. نشاط مناعي مفرط يحصد ضحايا "كوفيد 19"
- "كورونا" يفضح الفوارق الاجتماعية ويكشف الهشاشة في أمريكا
- جمعية البحث التاريخي تساهم في "صندوق كورونا"
- إصابة 40 طفلا بـ"كورونا" في الأراضي الفلسطينية
- هذه إجراءات عالمية جديدة للتعقيم تنتظر الطائرات مستقبلا
"عاصفة السيتوكين" .. نشاط مناعي مفرط يحصد ضحايا "كوفيد 19" (5.00)
السلطات المغربية تقرر إجبارية وضع الكمامات ابتداء من غد الثلاثاء (5.00)
- المغرب يسجّل 130 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (236)
- السلطات المغربية تقرر إجبارية وضع الكمامات ابتداء من غد الثلاثاء - (216)
- السجن والغرامة ضد مخالفي وضع كمامات كورونا - (199)
- وزارة الصحة توصي المغاربة بارتداء الكمامات للوقاية من "كورونا" - (139)
- تجار يطالبون الحكومة بإعفاء من الضرائب والكراء في زمن الوباء - (98)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الشرايبي والعلاج بالكلوروكين
الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 10:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - فارس بلا جواد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 10:27
وقيلة حنا فئران التجارب الي كانو تيقولو عليها دوك الدكاترة في القناة الفرنسية والمشكلة نهار سمعت تصريح وزير النقل الي تيشجع عليه واش تا الوزراء عندنا عندهم شركات أدوية زعمة!!!؟؟؟
2 - عمار الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 10:43
جزاك الله خيرا اخي الطبيب نصيحة في محلها إن شاء الله
3 - سليم الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 10:46
كلام في الصميم دكتور، هذا هو الحل الانجع لان المغرب لا يمتلك الامكانيات لاجراء تحاليل باعداد كبيرة وموسم الانفلونزا قد ولى وكل من ظهرت عليه اعراض الانفلونزا يحتمل بشكل كبير أن يكون مصاب بكورونا ويمكنه ان يتناول الأدوية بوصفة طبية وعلى السلطات ان تشدد على الصيدليات بان هذا الدواء لن يباع الا بوصفة طبية
4 - أحمد الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 10:49
الكمامات تباع اليوم عند الصيدلية ب درهمين للواحدة جوج دراهم ماشي ثمانين سنتيم كما أعلنت الحكومة
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4