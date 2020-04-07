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الرئيسية | صوت وصورة | أقنعة واقية للوجه مجانا

أقنعة واقية للوجه مجانا

الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 22:02

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - ayoub الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 22:12
الله يكثر من امثالك.
اللهم اصلح ذريته و انبتها نباتا حسنا
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2 - Omar tagh الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 22:20
الله ايباركليك اخويا فعمل الخير لي كادير ويصلح ليك الوليدات ويفرج علينا هد الغمة ياربي
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2
3 - بنادم الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 22:26
هذا هو اللي خاصو يربح 3,5 مليون في الشهر ماشي دوك البرلمانيين اللي غبرو في زمن الشدة ولا يعرف أحد أين يختبؤون، في وقت الشدة تعرف من هم الرجال ومن هم الذكور!
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2
4 - حسن الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 22:29
والله ضحكتو علينا بقرارات ارتداء الكمامة وليست في السوق والناس تشتري منها بالآلاف ولا تترك شيئا للآخرين وكان القيامة ستقوم، لنعرف اننا شعب لا يفكر للعامة وإنما الخاصة في كل شيء.........!!!
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5 - Hassan DDMS الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 22:31
أنا شخصيًا ضد أي عمل لا تشمله دراسات وتجارب مسبقة فأعتقد أن ذالك الواقي أنه من الممگن أن يسبب لصاحبه مضاعفات على مستوى الأعين والرأس زائد سواء الناس لگتصنع سواء الگمامة أو هـاد القناع وجب عليهـم عدم تسليمهـم للناس إلا بعد مرور 15 يومًا لتفادي لقدر الله إنقلو المشؤوم حيث لا حظنا من يصنعهـم أصلا بدون أدنى شروط العمل
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6 - badr الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 22:36
جزاك الله خيرا و بارك الله في أبنائك
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7 - M.H الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 22:43
عملية التنفس وبالأخص الشهيق تعتمد بالأساس على شفط الهواء المحيط بالشخص... دون وجود ترشيح للهواء فلا معنى لهذا القناع في رأيي و أنصحكم بمشاهدة كيفية انتشار الفيروس في الهواء على اليوتوب مصور بأحدث تقنيات التصوير من قبل متخصصين يابانيين.
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8 - fares الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 22:46
بادرة طيبة اطال الله في عمرك و أصلح شأن ابنائك
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9 - مقاول داتي الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 22:48
بالرغم بأنها صنعت من الأشياء البسيطة. يبقى عمل جبار . وعمل خير . بالتوفيق انشاء الله.
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10 - مغربية وأفتخر الثلاثاء 07 أبريل 2020 - 22:49
تبارك الله عليك آ سي الله يكثر من امثالك
والحمد لله باقي الخير ف هذه البلاد السعيدة
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