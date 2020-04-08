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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة وإلزامية الكمامات

مغاربة وإلزامية الكمامات

الأربعاء 08 أبريل 2020 - 02:29

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - farid الأربعاء 08 أبريل 2020 - 03:11
يا اخواني اخواتي المشكل ليس في الكمامة .والمشكل هو الثقافة ديال هاذ الويل ديال الكمامة ماعندناش .و عباد الله سيرو الاسواق شوف اش واقع فيهم .والناس شي ملصق فشي و كيفاش بغيتو نحاربو هاذ كورونا?
والطمة الكبرى هي ان هاذ الكمامات ليست متوفرة في اغلب المدن التي تحوي هذا الفيروس.والله ا خوووتي يلا غادي يكون الطايح كتار من النايض.والله يبعد علينا الباس.
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