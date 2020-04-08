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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | كتبية توزع وجبات غذائية

كتبية توزع وجبات غذائية

الأربعاء 08 أبريل 2020 - 20:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - moustapha الأربعاء 08 أبريل 2020 - 21:18
ماشاء الله على المغاربة أينما كانوا إلا وتراهم يقدمون المساعدات رغم الظروف الصعبة. حتى في هولندا، إنجلترا .....ترى وتسمع على أن المغاربة يساعدون ويتسابقون إلى فعل الخيرات. اللهم اجمع شمل كل من يريد خدمة الإنسانية.
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2 - Abdellah France الأربعاء 08 أبريل 2020 - 21:20
Bravo
chaque jour vous me rendez l'espoir
Les Marocains montrent chaque jour qu'ils constituent un peuple authentique, courageux et solidaire
Ce n'est pas ce que je vois ailleurs et ce n'est pas donné à tout le monde
Merci à tous ces volontaires qui donnent de leur temps, de leur énergie out en prenant des risques
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3 - خالد.ف الأربعاء 08 أبريل 2020 - 21:22
صاحب المعمل يشهد له بجوده و كرمه مع الناس و يساعد المرضى منهم خاصة ، كذلك الوجبات بمختلفها تقدم لكافة العاملين هناك و للضيوف باستمرارية . أما بالنسبة للشركة فلقد قل نظيرها بفضل نظافتها و جودة منتوجاتها .
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4 - مغربي من السعودية الأربعاء 08 أبريل 2020 - 21:30
سيذكر التاريخ للأجيال القادمة إذا كانت مزال في الحياة بقية أن فئة من الشعب المغربي كانت في الموعد ووقفت في صف واحد بنظام وآنتظام كما قال (( الحسن الثاني رحمه الله )) في تنظيم وتسيير المسيرة الخضراء . من الواجب الكل يساهم في هذه الأزمة سواء في داخل الوطن أو خارجه و بلخصوص فئة الذين كانوا يأكلون الملايين من مشاهير وفننانين وووووا أين هم الأن آختفوا لكن الأمل في الله ستمر سحابة هذا الوباء المظلمة لكن في المقابل كانت فئة من أبناء المغرب وبناته ساهموا والتاريخ يذكر ذالك
كذالك يجب على الجالية المغربية أن تسحب أموالها وتحولها الى حسابتهم في البنوك المغربية لتحريك آقتصاد الوطن فهذا أقل واجب نقوم به لرد الجميل لوطنا
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5 - رشيد الشبيهي الأربعاء 08 أبريل 2020 - 21:33
للإشارة فقط
الاخ خالد النايت هو مندوب الكشاف المغربي بمدينة الرباط و ليس جمعية الكشفية الحسنية و نشاطه الانساني و خدمته للصالح العام هو استمرارية طوال السنة و ليس وليد جائحة كورونا ..
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