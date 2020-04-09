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كُتّاب وآراء

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أجهزة تنفس مغربية

الخميس 09 أبريل 2020 - 10:52

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Jamila L الخميس 09 أبريل 2020 - 11:05
بالتوفيق إن شاء الله عمل رائع
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14
2 - محمد الخميس 09 أبريل 2020 - 11:10
الحمد لله وكفى. لو لم يكن في هذه الجائحة غير هذا الخير الذي إنبتق من شباب الأمة لكان كافيا. والحمد لله.
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7
3 - من فرنسا الخميس 09 أبريل 2020 - 11:11
الله يعطيكم الصحة، نفتاخرو بيكم، نتمناو هادي تكون انطلاقة للبلاد لكي تتحول الى بلد لصناعة التكنولوجيا، التي هي أساس تقدم الدول. شكرًا لكم، واصلو. شكرًا للملك و للوزارة كذلك
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8
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