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كُتّاب وآراء
أجهزة تنفس مغربية
الخميس 09 أبريل 2020 - 10:52
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
2 - محمد الخميس 09 أبريل 2020 - 11:10
الحمد لله وكفى. لو لم يكن في هذه الجائحة غير هذا الخير الذي إنبتق من شباب الأمة لكان كافيا. والحمد لله.
3 - من فرنسا الخميس 09 أبريل 2020 - 11:11
الله يعطيكم الصحة، نفتاخرو بيكم، نتمناو هادي تكون انطلاقة للبلاد لكي تتحول الى بلد لصناعة التكنولوجيا، التي هي أساس تقدم الدول. شكرًا لكم، واصلو. شكرًا للملك و للوزارة كذلك
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