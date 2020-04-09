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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مساعدات لأسر بقصبة تادلة

مساعدات لأسر بقصبة تادلة

الخميس 09 أبريل 2020 - 16:51

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - maghribi الخميس 09 أبريل 2020 - 18:22
الطريقة إحترافية في التصوير وعدم إظهار المتبرع لهم...عموما أنا ضد تصوير مثل هذه المبادرات
الله يتبث الاجر
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