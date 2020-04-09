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كُتّاب وآراء
معاناة شاب مُقعد
الخميس 09 أبريل 2020 - 17:09
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - abdlbasset الخميس 09 أبريل 2020 - 18:39
أسأل الله العظيم رب العرش العضيم أن يشفيك و يعافيك يارب
اللهم أَذْهِبِ البَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا)
اللهم أَذْهِبِ البَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا)
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