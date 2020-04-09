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كُتّاب وآراء
حصيلة كورونا بالمغرب
الخميس 09 أبريل 2020 - 18:41
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - افران الاطلس المتوسط الخميس 09 أبريل 2020 - 19:21
اللهم حد الباس اللهم يارب واشفي الجميع وارفع هذا الوباء عنا . لمعرفة شيء اخر أن الجميع لم يتم فحصهم أو اختبارهم . على الرغم من هذا الأرقام المعلنة ما زلت أشك أنه سيكون هناك أكثر من هذا العدد المصاب مع وجود أعراض أو بدون
à savoir une chose c'est que tout le monde n'est pas encore dépister ou testé chez nous malgré ces chiffres, annoncé je doute toujours qu'il y aura plus que ce nombre infecté avec ou sans symptômes
à savoir une chose c'est que tout le monde n'est pas encore dépister ou testé chez nous malgré ces chiffres, annoncé je doute toujours qu'il y aura plus que ce nombre infecté avec ou sans symptômes
2 - منير الخميس 09 أبريل 2020 - 20:15
لقهر الفيروس, فين وتيرة التحليلات العالية لرصد الحالات المخالطةلي 8000 شخص؟ راه خاسكوم ديرو هاد التحليلات العالية فنهار واحد باش تعرفو شحال واحد فيهم مريض بل كوفيد19. ورفعوا من قيمة المغرب. الله اهديكوم. شكرا هسبريس.
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